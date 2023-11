Δείτε live την ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων

Στις 16:00 το μεσημέρι της Παρασκευής αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι οι πρώτοι 13 όμηροι της Χαμάς, κατά την πρώτη ημέρα εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Δείτε live την ανταλλαγή ομήρων:

LIVE: Rafah crossing as Israel and Hamas agree to ceasefire https://t.co/Tnm8neezgm

— Reuters (@Reuters) November 24, 2023