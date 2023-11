Ισραήλ: Εικόνες και βίντεο από την απελευθέρωση των ομήρων

Τέθηκε σήμερα, Παρασκευή, σε εφαρμογή η συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για την ανταλλαγή ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων και για 4ήμερη κατάπαυση του πυρός.

Αρχικά έγινε γνωστό ότι θα απελευθερώνονταν μόνο Ισραηλινοί υπήκοοι αλλά βάση ξεχωριστής συμφωνίας, αφέθηκαν ελεύθεροι, 10 Ταϊλανδοί και ένας Φιλιππινέζος.

Μετά τις 4 το μεσημέρι, ξεκίνησε η απελευθέρωση και λίγο αργότερα, οι όμηροι παραδόθηκαν στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, προκειμένου να επιστρέψουν στο Ισραήλ.

Ο Ερυθρός Σταυρός τους οδήγησε στην Αίγυπτο και από εκεί τους παρέλαβαν οι ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας (Σιν Μπετ).

Στη συνέχεια θα μεταφερθούν με ελικόπτερα σε νοσοκομεία του Ισραήλ.

11 Ταϊλανδοί όμηροι αφέθηκαν ελεύθεροι στη βάση μιας ξεχωριστής συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ και της Αιγύπτου με τη Χαμάς, δήλωσε ένας αξιωματούχος που γνώριζε για τις συνομιλίες, ο οποίος πρόσθεσε πως οι όμηροι ήταν όλοι άνδρες και δεν καλύπτονταν από τη συμφωνία για εκεχειρία με το Ισραήλ που αναφέρεται μόνο σε γυναίκες και παιδιά.

