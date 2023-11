Ισραήλ: Μεγάλο συλλαλητήριο στο Τελ Αβίβ – 100.000 πολίτες ζητούν την απελευθέρωση των ομήρων

Δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί δίνουν το παρών σε συλλαλητήριο για τις «50 ημέρες της κόλασης»στην Πλατεία Ομήρων μπροστά από το Μουσείο Τέχνης του Τελ Αβίβ, πίσω από το υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με τους Times of Israel περίπου 100.000 άνθρωποι πιστεύεται ότι συμμετέχουν στη συγκέντρωση που σηματοδοτεί 50 ημέρες από την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου όπου απήγαγε σχεδόν 240 πολίτες στη Λωρίδα της Γάζας, ζητώντας την επιστροφή όλων των ομήρων.

Όλα αυτά ενώ υπήρξε καθυστέρηση στην εφαρμογή της συμφωνίας Ισραήλ – Χαμάς κατά τη δεύτερη ημέρα ανταλλαγής ομήρων.

«Η επιστροφή των ομήρων είναι η μεγαλύτερη ευλογία που υπάρχει», είπε ο τραγουδιστής Εχούντ Μπανάι από τη σκηνή. «Στο επερχόμενο Χανουκά, θα ανάψουμε πολλά κεριά κατά τη διάρκεια αυτής της σκοτεινής περιόδου.Οι καρδιές μας είναι ραγισμένες μέχρι να τους δούμε όλους στο σπίτι».

Το πλήθος είναι γεμάτο από ανθρώπους όλων των ηλικιών, καθώς και ανθρώπων με μαύρα μπλουζάκια «Φέρτε τους σπίτι» και ταυτότητες με τα ονόματα των ομήρων.

Ο Αλόν Αντάρ, εγγονός της Γιαφά Αντάρ, η οποία απελευθερώθηκε από τη Γάζα το βράδυ της Παρασκευής, ανέβηκε στη σκηνή του συλλαλητηρίου στο Τελ Αβίβ. «Είμαστε χαρούμενοι που η γιαγιά μου επέστρεψε στο σπίτι, αλλά ο ξάδελφός μου Ταμίρ είναι ακόμα εκεί», είπε ο Αλόν.

Media coverage | Thousands protesting in Tel Aviv, demanding the release of all detainees in the Gaza Strip. pic.twitter.com/XpoP5WptzG

«Η επιστροφή της γιαγιάς δίνει ελπίδα ότι όλοι θα επιστρέψουν, αλλά ξέρουμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να πολεμάμε αυτή την τρέλα, να ερχόμαστε στην πλατεία και να λέμε στον κόσμο την ιστορία πίσω από κάθε εικόνα. Οι οικογένειές μας σας χρειάζονται».

Ο Αλόν Αντάρ δήλωσε ακόμα ότι η 85χρονη γιαγιά του ήθελε να έρθει, αλλά η οικογένεια σκέφτηκε ότι ήταν λίγο υπερβολικό ακόμα.

«Μας κοιτάζει και είναι περήφανη για μένα και για όλους μας», δήλωσε ακόμα.

Σε ακόμα μία συγκινητική στιγμή ο Ρόι Άνγκρεστ από το Κιριάτ Μπιαλίκ, μαθητής δημοτικού του οποίου ο μεγαλύτερος αδελφός, ο λοχίας Ματάν Άνγκρεστ, θεωρείται ότι κρατείται όμηρος στη Γάζα, φώναξε από τη σκηνή για την απελευθέρωση του μεγάλου του αδελφού.

Η Όρνα και ο Ρονέν Νέουτρα, οι γονείς του Ομέρ Νέουτρα, ενός στρατιώτη που απήχθη στις 7 Οκτωβρίου, είπαν ότι γεννήθηκε ένα μήνα μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001. Ο Ομέρ μεγάλωσε σε εβραιόφωνο σπίτι από ισραηλινούς γονείς στο Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης και αποφάσισε να καταταγεί στις IDF μετά το λύκειο.

«Δεν ήταν εύκολο, αλλά υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα υποστήριξης για τους στρατιώτες εδώ», είπε η Όρνα. «Μιλήσαμε τελευταία φορά μαζί του την Παρασκευή το απόγευμα [στις 6 Οκτωβρίου], είπε ότι θα ήταν ένα ήρεμο Σάββατο. Σε αγαπάμε, Ομέρ, και δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να σε φέρουν σπίτι τώρα».

Οι ηγέτες της κοινότητας των Δρούζων που συμμετείχαν στη συγκέντρωση έγιναν θερμά δεκτοί με ενθουσιώδη χειροκροτήματα από το πλήθος.

The leaders of the Druze community arrive at the hostages Square in Tel Aviv to mark the 50th day of October 7th pic.twitter.com/UJqrKbultV

— Mossad Commentary (@MOSSADil) November 25, 2023