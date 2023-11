Ισραήλ: Κατηγορεί τη Χαμάς ότι παραβίασε τη συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων

Άκρως επεισοδιακή είναι η δεύτερη ημέρα της κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς με τις δύο πλευρές να κατηγορούν η μία την άλλη για παραβίαση της συμφωνίας για την ανταλλαγή ομήρων με τους Παλαιστίνιους αιχμαλώτους.

Με τη συμφωνία να κοντεύει να «τιναχτεί» στον αέρα και το Ισραήλ να απειλεί ότι αν η επόμενη ομάδα ομήρων δεν απελευθερωθεί από τη Γάζα, ο στρατός του Ισραήλ (IDF) «θα ξεκινήσει εκ νέου χερσαίες επιχειρήσεις» στον παλαιστινιακό θύλακα.

Τελικά, η συμφωνία σώθηκε χάρη στη διαμεσολάβηση του Κατάρ και της Αιγύπτου και τελικά το βράδυ του Σαββάτου απελευθερώθηκαν 13 Ισραηλινοί γυναίκες και παιδιά και τέσσερις Ταϊλανδοί.

Ωστόσο, το Ισραήλ ήδη αντέδρασε καθώς πηγές που επικαλούνται οι Times of Israel κατηγόρησαν τη Χαμάς ότι παραβίασε τους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, απελευθερώνοντας ένα παιδί χωρίς τη μητέρα του.

Η Χίλα Ροτέμ, 12 ετών, απελευθερώθηκε απόψε, αλλά η μητέρα της, Ράια Ρότεμ, 54 ετών, παραμένει όμηρος στη Γάζα.

Hila Rotem Shoshani only 13 years old, returning home from being held hostage by Hamas. But she is returning without her mother, Raya. This is against the agreement that Hamas signed on, that they will not separate mothers from their kids. A terrorists' promise has no value Scum

— Amir Abecasis (@amir_abecasis) November 25, 2023