Δυτική Όχθη: Θερμή υποδοχή στους Παλαιστίνιους που απελευθερώθηκαν – Μαρτυρίες για βασανίστρια από το Ισραήλ

Μεγάλη χαρά και ανακούφιση νιώθουν οι Παλαιστίνιοι που τελικά θα μπορέσουν να δουν και να αγκαλιάσουν τους αγαπημένους τους, πολλοί από τους οποίους έχουν περάσει αρκετό καιρό έγκλειστοι σε ισραηλινές φυλακές.

Ένα λεωφορείο με σχεδόν τρεις δωδεκάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους που απελευθερώθηκαν από το Ισραήλ στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός έφτασε στη Δυτική Όχθη τα ξημερώματα της Κυριακής.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Αλ Μπιρέχ, στη Ραμάλα στη Δυτική Όχθη με την προσδοκία να συναντήσουν τους κρατούμενους που απελευθερωθήκαν στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός Χαμάς – Ισραήλ και να γιορτάσουν μαζί τους και με τις οικογένειές τους. Φυσικά ανάμεσα στο πλήθος εδώ είναι και μέλη των οικογενειών τους.

Μάλιστα οι περισσότεροι παρόλο που είναι ανήσυχοι από τις συνεχιζόμενες ισραηλινές στρατιωτικές επιδρομές που συμβαίνουν σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, έδωσαν το παρών σε μία στιγμή μεγάλης χαράς.

Το πλήθος φώναζε «Ο Θεός είναι μεγάλος» καθώς το λεωφορείο έφτανε, ενώ αρκετοί νεαροί άντρες στάθηκαν στην οροφή του οχήματος. Πολλοί στο πλήθος κρατούσαν σημαίες της Χαμάς και φώναζαν συνθήματα υπέρ της Χαμάς.

#BREAKING } Freed Palestinian children, some of whom have turned teenagers, chanting to #Gaza following their release. #WestBank pic.twitter.com/sQJMFac3og

Οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι έφτασαν φορώντας γκρι φούτερ, τα ρούχα που δηλαδή που φορούσαν όταν απελευθερώθηκαν από τις φυλακές.

Χρειάστηκε μιάμιση ώρα για να φτάσουν στη Ραμάλα, καθώς το λεωφορείο με το οποίο μεταφέρονταν περνούσε μέσα από το πλήθος. Οι οικογένειες όσων απελευθερώθηκαν μιλώντας στο Al Jazeera εξέφρασαν ανάμεικτα συναισθήματα, καθώς ήταν σε προσωπικό επίπεδο πανευτυχείς, αλλά η ευτυχία μετριάζεται από τον συνεχιζόμενο πολέμο στη Γάζα και από το γεγονός ότι τόσες χιλιάδες Παλαιστίνιοι κρατούμενοι παραμένουν στις ισραηλινές φυλακές.

He was arrested in 2021 at the age of 16 during a raid and search of his family’s home in Jerusalem.

After enduring 11 trials, he was ultimately sentenced to 25 months in prison. #Palestine #WestBank #Gaza pic.twitter.com/j97HkcXLNd

— Quds News Network (@QudsNen) November 25, 2023