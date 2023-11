Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: Η στιγμή της απελευθέρωσης των 13 ομήρων από τη Γάζα

Το ένοπλο τμήμα της Χαμάς οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ δημοσίευσαν βίντεο από τη στιγμή που παραδίδει τους 13 Ισραηλινούς ομήρους γυναίκες και παιδιά, καθώς και τους τέσσερις Ταϊλανδούς που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας στον Ερυθρό Σταυρό.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στο κανάλι των Αλ Κασάμ στο Telegram διακρίνονται οι περισσότεροι από τους ομήρους να είναι καλά στην υγεία τους και να χαμογελούν στην κάμερα, χαιρετώντας τα μέλη της Αλ-Κασάμ πριν τοποθετηθούν στα ασθενοφόρα του Ερυθρού Σταυρού.

Media coverage: «Al Qassam Brigades released footage showing the release of the second batch of Israeli prisoners. The prisoners seem healthy and comfortable while waving to the resistance fighters.» #BREAKING pic.twitter.com/dLPxzWGTF0

— Quds News Network (@QudsNen) November 25, 2023