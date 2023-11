Ανάμεσα στους Παλαιστίνιους που απελευθερώθηκαν εγκαυματίας – Επιδρομή Ισραηλινών στο σπίτι της

Η 37χρονη Ίσρα Τζααμπίς είναι ανάμεσα στους 39 αιχμαλώτους Παλαιστίνιους που απελευθερώθηκαν από τις φυλακές Ντάμον, Μέγκιντο και Οφέρ σε ανταλλαγή με τους 13 Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνταν στη Γάζα στο πλαίσιο της δεύτερης και επεισοδιακής ημέρας της κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Israa AlJaabis united with her family members. #Palestine #WestBank #Gaza pic.twitter.com/41r8XrIIEi

Η Ίσρα Τζααμπίς συνελήφθη τον Οκτώβριο του 2015 με εγκαύματα στο μισό της σώμα, αφού, όπως υποστηρίζει η ίδια και η οικογένειά της, μια ελαττωματική φιάλη μαγειρικού αερίου τυλίχθηκε στις φλόγες μπροστά από ένα σημείο ελέγχου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Οι ισραηλινές Αρχές της απήγγειλαν κατηγορίες για απόπειρα πυροδότησης βόμβας με σκοπό να βλάψει Ισραηλινούς στρατιώτες και καταδικάστηκε σε 11 χρόνια φυλάκισης.

Σύμφωνα με την εκδοχή των ισραηλινών Αρχών, η Τζααμπίς πυροδότησε ένα γκαζάκι στο αυτοκίνητό της αφού τη σταμάτησε η αστυνομία κοντά στον οικισμό Ma’ale Adumim έξω από την Ιερουσαλήμ. Κατευθυνόταν προς το Ισραήλ όπου σκόπευε να πραγματοποιήσει βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας.

After years of anticipation, Israa Aljabbis finally had the long-awaited reunion with her son. #WestBank #Gaza https://t.co/1LbSjgVqoO pic.twitter.com/neQuBqn2ON

— Quds News Network (@QudsNen) November 25, 2023