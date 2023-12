Καζάνι που βράζει η Ερυθρά Θάλασσα – Νέες επιθέσεις των Χούθι σε πλοία

Συνεχίζονται οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης, στην Ερυθρά Θάλασσα, με τους ευρωπαίους εφοπλιστές και τα ναυτεργατικά συνδικάτα να εκφράζουν την ανησυχία τους.

Νωρίτερα σήμερα (15/12) Αμερικανός αξιωματούχος από τον τομέα της άμυνας, δήλωσε ότι οι Χούθι πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον δύο πλοίων με σημαία Λιβερίας στο στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ.

Ειδικότερα, βλήμα, που θεωρείται ότι είναι drone, έπληξε ένα από τα πλοία, το γερμανικής ιδιοκτησίας Al Jasrah, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά, αλλά όχι τραυματισμοί, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Δύο βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν στη δεύτερη επίθεση, ένας εκ των οποίων χτύπησε ένα πλοίο, προκαλώντας πυρκαγιά, την οποία προσπάθησε να σβήσει το πλήρωμα με τη βοήθεια αμερικανικού αντιτορπιλικού, συμπλήρωσε η ίδια πηγή.

Σε ανακοίνωσή τους οι Χούθι ανέφεραν πως εκτόξευσαν πυραύλους κατά δύο πλοίων, του MSC Alanya και του MSC Palatium III. Ωστόσο, δεν αναφέρουν τίποτα για το Al Jasrah.

Εκπρόσωπος της MSC δήλωσε ότι δεν έγινε επίθεση στο Alanya. Ερωτηθείς για τον ισχυρισμό των Χούθι περί επίθεσης στο Palatium III, ο εκπρόσωπος δεν έκανε κάποιο άλλο σχόλιο.

Οι Χούθι δήλωσαν πως και τα δύο πλοία κατευθύνονταν στο Ισραήλ. Όμως, σύμφωνα με δεδομένα του MarineTraffic, τόσο το Alanya, όσο και το Palatium III είχαν δηλώσει ως προορισμό τους την Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας,

«Θα συνεχίσουμε να εμποδίζουμε όλα τα πλοία που κατευθύνονται σε ισραηλινά λιμάνια μέχρις ότου φθάσουν τα τρόφιμα και τα φάρμακα που χρειάζεται ο λαός μας στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρουν οι Χούθι σε ανακοίνωσή τους.

Και προσθέτουν: «Διαβεβαιώνουμε όλα τα πλοία που κατευθύνονται σε όλα τα λιμάνια στον κόσμο εκτός από τα ισραηλινά λιμάνια πως δεν θα πάθουν κανένα κακό και πως πρέπει να διατηρήσουν σε λειτουργία τη συσκευή ταυτοποίησής τους».

U.S warns Houthi rebels to stop their attacks on ships in the Red Sea and against Israel

‘Their idea is to put pressure on Israel but also on the West… About 12% percent of the global shipping goes through the Red Sea, ‘ explains @IISS_org‘s Research Fellow @fab_hinz pic.twitter.com/soWbHh4mKS

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) December 15, 2023