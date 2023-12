ΗΠΑ: Οι Χούθι εκτόξευσαν πύραυλο σε φορτηγό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης εκτόξευσαν σήμερα έναν πύραυλο σε φορτηγό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά αστόχησαν, δήλωσαν ένας Αμερικανός αξιωματούχος και μια ιδιωτική εταιρία ασφάλισης και πληροφοριών.

Ο κολοσσός θαλασσίων μεταφορών Maersk της Δανίας δήλωσε από την πλευρά τoυ σήμερα ότι ένα τα πλοία του μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, το Maersk Gibraltar, ήταν θύμα ενός «περιστατικού» στην Ερυθρά Θάλασσα, δύο ημέρες μετά την επίθεση κατά νορβηγικού πετρελαιοφόρου.

«Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για να διαπιστώσουμε πώς διαδραματίστηκε το περιστατικό. Η ασφάλεια του πληρώματός μας και του πλοίου μας είναι απόλυτη προτεραιότητά μας και όλα τα δυνατά μέτρα ασφαλείας έχουν ληφθεί για να εγγυηθούμε ότι θα τους βγάλουμε από τον κίνδυνο», έγραψε ο όμιλος Maersk σε ανακοίνωση, εκτιμώντας ότι «οι πρόσφατες επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στο στενό του Μπαντ αλ-Μαντέμπ είναι εξαιρετικά ανησυχητικές».

«Έχουμε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ένας πύραυλος ερρίφθη στο Maersk Gibraltar από μια περιοχή της Υεμένης που ελέγχεται από τους Χούθι», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί, προσθέτοντας ότι ο πύραυλος «δεν βρήκε το πλοίο», τον στόχο του, και έπεσε στο νερό.

A missile fired from territory controlled by Houthi rebels in Yemen missed a container ship traveling through the crucial Bab el-Mandeb Strait on Thursday, a U.S. defense official said. https://t.co/97BHu9h6X1

— PBS NewsHour (@NewsHour) December 14, 2023