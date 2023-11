ΗΠΑ: Κατέρριψαν drones των Χούθι της Υεμένης

Αμερικανικό αντιτορπιλικό κλάσης Άρλι Μπερκ, το USS Thomas Hudner, κατέρριψε σήμερα τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα-καμικάζι προερχόμενα από περιοχές της Υεμένης ελεγχόμενες από τους φιλοϊρανούς σιίτες αντάρτες Χούθι, ανακοίνωσε μέσω X (του πρώην Twitter) το μεικτό διοικητήριο το οποίο είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

«Τα drones καταρρίφθηκαν ενώ το αμερικανικό πολεμικό πλοίο εκτελούσε περιπολία στην Ερυθρά Θάλασσα. Το σκάφος δεν υπέστη καμιά ζημιά και κανένα μέλος του πληρώματός του δεν υπέστη τραυματισμό», διευκρίνισε.

Ο πόλεμος Ισραήλ/Χαμάς, έναυσμα του οποίου ήταν η άνευ προηγουμένου έφοδος μαχητών της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, η πιο πολύνεκρη επίθεση από ιδρύσεως κράτους το 1948, εγείρει φόβους κλιμάκωσης στην περιφέρεια, με το εβραϊκό κράτος μαζί με τους συμμάχους του από τη μια κι από την άλλη τον λεγόμενο «άξονα της αντίστασης», που αποτελείται από οργανώσεις υποστηριζόμενες από το Ιράν, ιδίως τη Χαμάς, τη Χεζμπολάχ και τους Χούθι.

Χθες Τετάρτη το Ισραήλ ανακοίνωσε πως αναχαίτισε «πύραυλο κρουζ» που πέταγε προς το νότιο τμήμα της επικράτειάς του.

On the morning (Yemen time) of November 23, the USS Thomas Hudner (DDG 116) shot down multiple one-way attack drones launched from Houthi controlled areas in Yemen. The drones were shot down while the U.S. warship was on patrol in the Red Sea. The ship and crew sustained no… pic.twitter.com/TqXuaKsgwe

— U.S. Central Command (@CENTCOM) November 23, 2023