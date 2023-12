Δεν είναι ισραηλινά τα πλοία που έγιναν στόχος των Χούθι, λέει εκπρόσωπος του στρατού

Αντάρτες Χούθι επιτέθηκαν νωρίτερα σήμερα σε ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο και πολλά εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα. Λίγο μετά το κίνημα των ανταρτών της Υεμένης ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση σε δύο πλοία στα ανοιχτά των ακτών της Υεμένης, προσθέτοντας ότι επρόκειτο για «ισραηλινά» πλοία που στοχοθετήθηκαν λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Τώρα, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, σε δήλωσή του ανέφερε πως κανένα από τα πλοία που επλήγησαν δεν έχει καμία σχέση με το κράτος του Ισραήλ, αναιρώντας τους ισχυρισμούς των Χούθι.

#BREAKING: On request of #Iran‘s Islamic Regime, #Houthi terrorists supported by the special forces of #IRGC Navy might have captured another #Israel owned commercial ship in #RedSea. Crew of Bahamas flagged Unity Explorer Bulk Carrier sent a distress signal a few hours ago! pic.twitter.com/RQQaaD59cs

— Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) December 3, 2023