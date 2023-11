Ερυθρά Θάλασσα: Καταδρομικό των ΗΠΑ κατέρριψε drone «που προερχόταν» από την Υεμένη

Το καταδρομικό USS Carney (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το X) του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, το οποίο βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα, κατέρριψε τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος που προερχόταν από περιοχή της Υεμένης ελεγχόμενη από τους σιίτες αντάρτες Χούθι, οι οποίοι πρόσκεινται στο Ιράν, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

«Περί τις 11:00 (ώρα Σανάα)», το USS Carney «κατέρριψε ένα KAS04», UAV ιρανικής κατασκευής, που είχε απογειωθεί «από περιοχή της Υεμένης ελεγχόμενης από τους Χούθι», ανέφερε μέσω X το μικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Πρόσθεσε πως το drone κατευθυνόταν προς το αντιτορπιλικό τύπου Αρλι Μπερκ κι οι προθέσεις του χειριστή του «ήταν άγνωστες».

At approximately 1100 (Sanaa time), while in the South Red Sea, the Arleigh-Burke Class Guided Missile Destroyer USS Carney (DDG 64) shot down an Iranian-produced KAS-04 unmanned aerial vehicle launched from Houthi-controlled areas of Yemen. Although its intentions are not known,… pic.twitter.com/z2P4qGnf80

— U.S. Central Command (@CENTCOM) November 29, 2023