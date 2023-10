Υεμένη: Συναγερμός στον κόλπο του Άντεν – Επίθεση σε αμερικανικό πλοίο

Αμερικάνικο πολεμικό πλοίο που βρίσκεται στον κόλπο του Άντεν έξω από τα χωρικά ύδατα της Υεμένης, δέχθηκε επίθεση σύμφωνα με αποκλειστική πληροφορία του CNN, από υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες Χούθι. Δύο αμερικανοί αξιωματούχοι έκαναν λόγο πως το πλοίο αμύνθηκε έναντι πολλαπλών βλημάτων.

Ένας εξ αυτών ανέφερε με βεβαιότητα πως οι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από πολιτοφύλακες των Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν και βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση με την Σαουδική Αραβία και συμμάχους της Υεμένης.

Δεν είναι ακόμα σαφές που στόχευαν οι πύραυλοι. είναι πιθανό ο στόχος να ήταν το USS Carney ή να εκτοξεύθηκαν σε άλλο στόχο.

Το περιστατικό συμβαίνει σε μέσα σε αυξανόμενη κλιμάκωση εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ στην Μέση Ανατολή, μετά την επίθεση της Χαμάς και της αρπαγής ομήρων. Το Ιράν έχει δηλώσει πως οι υποστηριζόμενες από αυτό πολιτιοφυλακές -ο Άξονας της Αντίστασης στο Ιράκ, τον Λίβανο, την Συρία, την Υεμένη- έχουν μπει σε πόλεμο, μέχρι να σταματήσει το Ισραήλ τον βομβαρδισμό της Γάζας.

Οι αντάρτες Χούθι έχουν στην κατοχή τους drones από το Ιράν για θαλάσσιες και εναέριες επιθέσεις.

Το USS Carney πέρασε από την διώρυγα του Σουέζ στην Ερυθρά Θάλασσα την Τετάρτη. Το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ δήλωσε σε ανάρτησή του πως το πλοίο βρέθηκε εκεί «Για να υποβοηθήσει την θαλάσσια ασφάλεια και την σταθερότητα στην Μέση Ανατολή».

BREAKING: CNN reports a US navy vessel near Yemen’s coast has intercepted missiles fired by Iranian-backed Houthi militants

Επίθεση με ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη δέχθηκε απόψε η βάση Αΐν αλ Άσαντ, στο δυτικό Ιράκ, όπου σταθμεύουν αμερικανοί στρατιώτες και μέλη του διεθνούς συνασπισμού, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο δύο αξιωματούχους ασφαλείας.

Αρκετές εκρήξεις σημειώθηκαν εντός των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την ίδια πηγή, χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα μέχρι στιγμής.

Η αεροπορική βάση Αΐν αλ Άσαντ βρίσκεται στη δυτική επαρχία Ανμπάρ.

Πληροφορίες από το Reuters και άλλες πηγές κάνουν λόγο για επιθέσεις κατά αμερικανικών στόχων και στο Ιράκ, σε αμερικανικές βάσεις.

BREAKING: Reuters reports drone and rocket attacks on Ain al-Asad airbase, which houses US troops, in Iraq.

— The Spectator Index (@spectatorindex) October 19, 2023