«Σκηνοθετημένο» το βίντεο με τους «τρομοκράτες να παραδίδονται» στον ισραηλινό στρατό – Τι λένε Al Jazeera και BBC

Βίντεο και φωτογραφίες με Παλαιστίνιους γυμνούς, σε παράταξη να «παραδίδονται» στον ισραηλινό στρατό» κάνουν τις τελευταίες ημέρες τον γύρο των social media.

Σε ένα από αυτά τα βίντεο διακρίνονται δεκάδες Παλαιστίνιοι συγκεντρωμένοι, γυμνοί, να κρατούν στα χέρια τους τις ταυτότητές τους και να περνά μπροστά τους ένας άνδρας κρατώντας ένα όπλο το οποίο αφήνει μπροστά τους ως «απόδειξη ότι πρόκειται για τρομοκράτες της Χαμάς».

«Δεν είναι λογικό οι Ισραηλινοί στρατιώτες να ανακάλυψαν έναν τρομοκράτη και να περίμεναν να τον γυμνώσουν, να παρατάξουν όλους τους υπόλοιπους και στη συνέχεια να του δώσουν εντολή να παραδώσει το όπλο του μέσω μεγάφωνου, αποκαλώντας τον “habibi” που στα αραβικά σημαίνει “αγαπητέ μου”» αναφέρει το Al Jazeera.

Δημοσιεύματα αποκάλυψαν αργότερα ότι ο ισραηλινός στρατός είχε συλλάβει με τη βία τους Παλαιστίνιους αφού τους χώρισε από τις οικογένειές τους σε σχολεία που λειτουργούν υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και τα οποία χρησιμοποιούνται ως καταφύγια για τους εκτοπισμένους στη βόρεια Γάζα.

Κάποιοι από τους άνδρες που εμφανίζονται στο βίντεο αναγνωρίστηκαν ως εργαζόμενοι του ΟΗΕ, εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και ανάμεσά τους βρίσκεται τουλάχιστον ένας δημοσιογράφος. Ο άνδρας που περπατάει με το όπλο στα χέρια πιστεύεται ότι είναι καταστηματάρχης.

Leaked footage from the northern Gaza Strip today shows an apparent Hamas operative slowly placing an assault rifle on the ground, as dozens of Palestinian men surrendered to IDF troops. pic.twitter.com/glEbGBj50i

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 9, 2023