Πελώριος ανεμοστρόβιλος (φωτογραφία, επάνω, και βίντεο, κάτω) έπληξε χθες Παρασκευή τη Λιτλ Ροκ, μεγάλη πόλη της πολιτείας Aρκανσο, στον αμερικανικό Νότο, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές, ενημέρωσαν οι αρχές.

«Μεγάλες ζημιές»

«Προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές στο κεντρικό Aρκανσο», ανέφερε μέσω Twitter η Σάρα Χάκαμπι Σάντερς, η ρεπουμπλικανή κυβερνήτης της πολιτείας, η οποία κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πρόσθεσε πως «προσεύχεται για όσους βρέθηκαν και παραμένουν στον δρόμο» αυτού του ανεμοστρόβιλου.

Ο δήμαρχος της Λιτλ Ροκ, ο Φρανκ Σκοτ, έκανε γνωστό μέσω Twitter ότι ζήτησε από την κυβερνήτη ν’ αναπτύξει την Εθνοφρουρά για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της καταστροφής.

BREAKING: A large tornado has touched down in Little Rock, Arkansas. Further details: – Touched down in the Northwestern side of the city.

– Reports indicate that one of the local fire stations have suffered heavy damage.

– Many homes in area also damaged severely according to… pic.twitter.com/AkoRQ6vOK2 — Brian Krassenstein (@krassenstein) March 31, 2023

Κάνουν λόγο για θύματα

Μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν δώσει κανέναν επίσημο απολογισμό των θυμάτων. Μέσα ενημέρωσης μιλούν για θύματα.

🚨#UPDATE: Significant damage is being reported in and around Little Rock, Arkansas following a direct hit from a strong tornado with reports of multiple people trapped pic.twitter.com/jbycoCdZmI — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 31, 2023

Για πολλά θύματα έκανε λόγο και η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Aρκανσο, σύμφωνα με ένα τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο, συνεργαζόμενο με το CBS. Εκατοντάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

🙏🙏🙏 for Little Rock, Arkansas. Level 3, 80 mph…this was taken from my balcony …it touched down less that 5 miles away…very fortunate it did not turn my way…but so much damage & people hurt #Arkansas #prayers #arkansas #tornadoes #monster #pray4AR pic.twitter.com/gh5gO34WUU — Jacquelyn McMillan-Gadison (@jrg1640) March 31, 2023

Το πανεπιστημιακό νοσοκομείο UAMS ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως τέθηκε σε συναγερμό, καθώς αναμένει να διακομιστούν εκεί πολλοί τραυματίες.

Video just sent to me. This is Little Rock, AR right now. Pray for central Arkansas. pic.twitter.com/b5V5ArzuCH — Jake Bequette (@JakeBequette91) March 31, 2023

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών αντιμετωπίζουν «δυσκολίες να φθάσουν» στις τοποθεσίες όπου πιθανόν υπάρχουν θύματα «εξαιτίας της πτώσης δέντρων», είπε τηλεφωνικά μια εκπρόσωπος της δομής υγείας στο πρακτορείο.

I’m absolutely devastated. My hometown Wynne, Arkansas was just completely destroyed. Schools demolished, businesses destroyed, churches, homes destroyed Thank you @SarahHuckabee for your leadership during this horrible time. I’ll do anything I can to help with recovery. pic.twitter.com/vM1WPRnOaM — Derek Utley (@realDerekUtley) April 1, 2023

Δεκάδες χιλιάδες χωρίς ρεύμα

Βίντεο από κάμερες κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης και τοπικών τηλεοπτικών συνεργείων εικονίζουν τον πελώριο ανεμοστρόβιλο να υψώνεται στον ουρανό της πόλης των 200.000 κατοίκων.

Κάπου 70.000 άνθρωποι δεν έχουν ρεύμα στο Αρκανσο εξαιτίας του ακραίου καιρικού φαινομένου, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο PowerOutage.

🚨🚨🚨 LOCAL MEDIA in Arkansas is reporting 600+ casualties from this tornado. The storm is moving east from Little Rock. IF YOU’RE IN THE PATH, SEEK SHELTER NOW pic.twitter.com/gNKBUlASgw — Nick Sortor (@nicksortor) March 31, 2023

Η αμερικανική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS) είχε εκδώσει νωρίτερα έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο.

Significant damage is reported in and around Little Rock, #Arkansas, as a result of the passage of a strong tornado.#Tornado hits #Iowa too pic.twitter.com/nEBpOqNECd — Dada Shastoni (@DadaShastoni) March 31, 2023

25 νεκροί στο Μισισιπή

Ανεμοστρόβιλοι, εντυπωσιακό όσο και καταστροφικό φαινόμενο που είναι ιδιαίτερα δύσκολο να προβλεφθεί, πλήττουν συχνά την επικράτεια των ΗΠΑ, ιδίως το κεντρικό και το νότιο τμήμα της χώρας.

Πριν μια εβδομάδα, ανεμοστρόβιλος χτύπησε την πολιτεία του Μισισιπή, στοιχίζοντας τη ζωή σε 25 ανθρώπους και προκαλώντας τεράστιες υλικές ζημιές. Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επισκέφθηκε την πολιτεία χθες.

Video of the Little Rock tornado from Aaron Borders. #arwx pic.twitter.com/AoPvXHkH0I — James Bryant (@KATVJames) March 31, 2023

Τον Δεκέμβριο του 2021, κάπου 80 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ανεμοστρόβιλοι σάρωσαν την πολιτεία Κεντάκι.

Πηγή: ΑΠΕ