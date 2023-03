Τουλάχιστον 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίσθηκαν όταν ανεμοστρόβιλος και ισχυρές θύελλες έπληξαν την πολιτεία του Μισισίπι κατά την διάρκεια της νύκτας, ανακοίνωσε η υπηρεσία εκτάκτων αναγκών.

Τέσσερις άνθρωποι αγνοούνται, ενώ τα σωστικά συνεργεία ερευνούν μία ζώνη καταστροφής μήκους 100 χιλιομέτρων στην περιοχή του Σίλβερ Σίτι, στο δυτικό τμήμα της πολιτείας.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι ο ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε σπίτια και προκάλεσε διακοπές στην ηλεκτροδότηση σαρώνοντας τις πόλεις Σίλβερ Σίτι και Ρόλινγκ Φορκ, η οποία ισοπεδώθηκε, σύμφωνα με κάτοικο. «Δεν ξανάδα κάτι τέτοιο. Ήταν μια υπέροχη κωμόπολη και τώρα εξαφανίστηκε», δήλωσε η Μπράντι Σόοουα στο CNN.

A tornado has touched down in Silver City, MS, in Humphreys County. Highway 49W is congested at this time with emergency crews. Please use an alternate route if possible. pic.twitter.com/npfYxnMGSN

Όπως είπε, ο ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε σπίτια και κτίρια, ξερίζωσε δέντρα και στύλους ηλεκτροδότησης στο Ρόλινγκ Φορκ ενώ προκάλεσε μεγάλες ζημιές και στο σπίτι της γιαγιάς της.

«Η φίλη μου παγιδεύτηκε στο σπίτι της λίγα σπίτια πιο κάτω, αλλά την απεγκλωβίσαμε», πρόσθεσε λέγοντας ότι υπάρχουν ακόμη εγκλωβισμένοι σε άλλα κτίρια κοντά στο σπίτι της γιαγιάς της.

Ο ίδιος «μεγάλος, καταστροφικός» ανεμοστρόβιλος πέρασε και από την κοινότητα Κόιλα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πάνω από 20.000 σπίτια και επιχειρήσεις στο Μισισίπι βρίσκονταν στο σκοτάδι νωρίς το Σάββατο, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης της ηλεκτροδότησης στις ΗΠΑ, PowerOutage.us.

«Πολλοί στο δέλτα του Μισισίπι έχουν ανάγκη τις προσευχές σας και την προστασία του Θεού αυτήν την νύκτα», δήλωσε στο Twitter ο κυβερνήτης Τέιτ Ριβ.

At least twenty three Mississippians were killed by last night’s violent tornados. We know that many more are injured. Search and rescue teams are still active.

The loss will be felt in these towns forever. Please pray for God’s hand to be over all who lost family and friends.

— Governor Tate Reeves (@tatereeves) March 25, 2023