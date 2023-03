Τι και αν άρχισαν να υποχωρούν τα νερά από τις πλημμύρες γύρω από την πόλη Μπερκτάουν, της Αυστραλίας, οι κάτοικοι βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με έναν νέο κίνδυνο, αυτό των κροκόδειλων που παραμονεύουν στα λασπωμένα νερά, σύμφωνα με το αυστραλιανό πρακτορείο ειδήσεων AAP.

«Μερικοί κροκόδειλοι έχουν ήδη εντοπιστεί σε διάφορες περιοχές της κοινότητας», ανέφερε τοπικός δασοφύλακας στη βρετανική εφημερίδα The Guardian.

«Ει δυνατόν, παρακαλούμε μείνετε έξω από τα νερά για να αποφύγετε μια τυχαία συνάντηση με έναν κροκόδειλο», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Έρνι Καμπ, της πόλης αυτής της βορειοανατολικής Αυστραλίας, ακόμη και ταυροκαρχαρίες, που ζουν συνήθως στις εκβολές ποταμών, ενδέχεται να κολυμπούν στα νερά των πλημμυρών.

Police rescued a baby kangaroo from floodwaters behind a residential community in Burketown yesterday. A helicopter pilot flew over at the time and spotted two very large crocs nearby – a timely reminder to stay out of floodwaters as you never know what is lurking beneath 🦎 pic.twitter.com/cLI3QsrOZV

— Queensland Police (@QldPolice) March 13, 2023