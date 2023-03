Ένας έφηβος δέχθηκε επίθεση από κροκόδειλο σε μια απομακρυσμένη κοινότητα που επλήγη από πλημμύρες στη Βόρεια Επικράτεια της Αυστραλίας.

Σύμφωνα με τις Αρχές, το αγόρι υπέστη «μικρή πληγή στο πόδι του» και νοσηλεύτηκε σε τοπική κλινική.

Υπουργός της τοπικής κυβέρνησης δήλωσε ότι περίπου 700 άνθρωποι απομακρύνθηκαν αεροπορικώς από την πόλη Kalkarindji, μετά την υπερχείλιση του ποταμού Βικτώρια, όπως μεταδίδει το BBC.

