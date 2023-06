Ανεμοστρόβιλος έπληξε την Τετάρτη την πόλη Ματαντόρ, στο βόρειο Τέξας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν ενώ τουλάχιστον δώδεκα κτίρια υπέστησαν ζημιές.

Ο «πρωτοφανής» ανεμοστρόβιλος συνοδευόταν από ισχυρές ριπές ανέμου που ισοπέδωσαν τη μικρή κοινότητα των 600 κατοίκων, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία του Λάμποκ, μία από τις πολλές υπηρεσίες που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην περιοχή.

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία και ένας από αυτούς υπέκυψε στα τραύματά του, ανέφερε η αστυνομία σε μια συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το πρωί της Πέμπτης.

Let’s lift up the people of Matador Texas in prayer! 🙏💔 https://t.co/f4YXoCYdWT

Τα πλάνα από την περιοχή δείχνουν ισοπεδωμένα σπίτια και πεσμένες κολόνες του ηλεκτρικού. Σχεδόν 25 οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης βοήθησαν να φωτιστεί ο σκοτεινός δρόμος στο βίντεο αυτό που έδωσε στη δημοσιότητα η πυροσβεστική της γειτονικής πόλης Λάμποκ.

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έχουν μείνει οι περισσότεροι καταναλωτές στην κομητεία Μότλεϊ, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο PowerOutage.us. Το Ματαντόρ είναι η έδρα της κομητείας και διακοπές ρεύματος αναφέρθηκαν σε απόσταση έως και 200 χιλιομέτρων στα νότια της πόλης. Η ηλεκτροδότηση αναμένεται ότι θα αποκατασταθεί μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής, επειδή από τον ανεμοστρόβιλο καταστράφηκε ένας υποσταθμός.

Την περασμένη εβδομάδα το Πέριτον του Τέξας χτυπήθηκε από ανεμοστρόβιλους με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες άλλοι.

Tough to see tornado destruction like this back home… Praying for the Perryton and Matador communities 🙏🏼 pic.twitter.com/sVHboBsSSp

— Ty Nichols (@nichols_ty) June 22, 2023