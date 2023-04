Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις νότιες και ανατολικό-κεντρικές ΗΠΑ καθώς ανεμοστρόβιλοι και σφοδρές καταιγίδες κατέστρεψαν σπίτια και επιχειρήσεις, αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ηλεκτροδότηση.

Ανεμοστρόβιλοι έπληξαν χθες με μανία την Πολιτεία Αρκάνσας, στον αμερικανικό Νότο, σκοτώνοντας πέντε ανθρώπους, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η Σάρα Χάκαμπι Σάντερς, η Ρεπουμπλικανή κυβερνήτρια της αγροτικής Πολιτείας.

Η Σάντερς κήρυξε την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. «Το κέντρο του Αρκάνσας υπέστη σημαντικές ζημιές», έγραψε στο Twitter.

A fire station in West Little Rock suffered an unbelievable amount of damage but the real story here isn’t the damage that happened but it’s the heroes that were born out of the tragedy. pic.twitter.com/6wR2TSQNb3

— Sarah Huckabee Sanders (@SarahHuckabee) April 1, 2023