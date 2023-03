Τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από τους ανεμοστρόβιλους που έπληξαν τις προηγούμενες ώρες την πολιτεία του Μισισίπι, στο νότιο άκρο των ΗΠΑ.

«Είναι μια τραγωδία», υπογράμμισε ο κυβερνήτης της πολιτείας Τέιτ Ριβς σε ανάρτησή του στο Twitter, αναφερόμενος στους φονικούς ανεμοστρόβιλους που προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε ακτίνα περίπου 150 χιλιομέτρων.

We have submitted our major disaster declaration. The scale of the damage and loss is evident everywhere affected today. Homes, businesses…entire communities. Respond, Recover, Rebuild together. That is the mission.

