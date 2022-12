Η σφοδρή χιονοθύελλα που σαρώνει μεγάλο τμήμα των ΗΠΑ έχει προκαλέσει τον θάνατο πολλών ανθρώπων, διακοπές στην ηλεκτροδότηση εν μέσω πολικού ψύχους, κυκλοφοριακό χάος και ακυρώσεις πτήσεων.

Παρόλα αυτά, εκτός από χιόνι «βρέχει» και ιγκουάνα στη Φλόριντα, όπου επικρατεί δριμύ ψύχος λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων. Τα φαινόμενα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα τα ερπετά να παραλύουν από το κρύο και να πέφτουν από τα δέντρα. Για να τα σώσουν οι κάτοικοι τα βάζουν μέσα στο σπίτι ή ακόμα και σε τζακούζι για να τα ζεστάνουν.

Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από την κακοκαιρία στις ΗΠΑ – Εγκλωβισμένοι και αβοήθητοι στο χιόνι

Η κατάσταση λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών είναι ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς όταν ο υδράργυρος πέφτει κάτω από τους 10 βαθμούς Κελσίου, κάποια από αυτά μπαίνουν σε κατάσταση «χειμέριας νάρκης» και πέφτουν από τα δέντρα.

«Τα ιγκουάνα περνούν το χρόνο τους κατά κύριο λόγο στα δέντρα και ο ψυχρός καιρός μπορεί να τα κάνει να πέσουν από αυτά. Μπορεί τα ιγκουάνα να μοιάζουν νεκρά όταν βρίσκονται σ’ αυτήν την περίεργη κατάσταση, είναι όμως ζωντανά – και πιθανώς επικίνδυνα αν τα πειράξετε. Η συμβουλή για όσους τα δουν να βρίσκονται σε παράλυση; Αφήστε τη φύση να κάνει τη δουλειά της. Αργά ή γρήγορα θα ξυπνήσουν και θα συνεχίσουν να κάνουν τη ‘δουλειά’ τους», ανέφερε σε επιστολή της η Επιτροπή για την Άγρια Πανίδα της Florida.

@wsvn @FoxNews @CBSNews Florida iguanas fell from trees I caught them and put them near the jacuzzi to warm up and it jumped in! #Florida #iguana #wsvn #floridaiguana #frozeniguana pic.twitter.com/btieUa2Vsp

— Samantha (@Sammiiii1239) December 26, 2022