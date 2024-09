Ισραήλ – Χεζμπολάχ: Προ ανοιχτού πολέμου;

Από τον Οκτώβριο του 2023, μετά την φρικαλέα επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ και την συνεχιζόμενη έκτοτε σφαγή στη μαρτυρική Λωρίδα της Γάζας, ο ομόκεντρος νέος κύκλος της συνοριακής αντιπαράθεσης μεταξύ του Ισραήλ και της σιιτικής -υποστηριζόμενης από το Ιράν- λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ θύμιζε χορογραφημένη κλιμάκωση, που δεν ξεπερνούσε την «κόκκινη γραμμή».

Αυτό ωστόσο άλλαξε την 17η Σεπτεμβρίου με την υβριδική αιματηρή επίθεση μέσω ενός μπαράζ ταυτόχρονων εκρήξεων ηλεκτρονικών βομβητών που χρησιμοποιούσαν τους τελευταίους μήνες μέλη της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, αλλά και στη Συρία.

Μόλις την επομένη αναφέρθηκαν νέες εκρήξεις ασυρμάτων μελών της λιβανέζικης οργάνωσης.

Συνολικά οι νεκροί είναι τουλάχιστον 26, ανάμεσά τους δύο παιδιά, και περισσότεροι από 3.200 οι τραυματίες -εκατοντάδες σοβαρά- συμπεριλαμβανομένου του πρέσβη του Ιράν στη Βηρυτό.

Την ίδια εκτίμηση έχει και η κυβέρνηση του Λιβάνου.

Το Ιράν -που δεν έχει ακόμη απαντήσει στη δολοφονία του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, στην Τεχεράνη, στα τέλη Ιουλίου- κατηγόρησε το Ισραήλ για «τρομοκρατική επίθεση».

Για πολλοστή δε φορά οι ΗΠΑ έσπευσαν -εν μέσω προεκλογικής αστάθειας- να διαβεβαιώσουν ότι δεν έχουν οποιαδήποτε εμπλοκή, δεν ήταν εκ των προτέρων ενήμερες και δεν γνωρίζουν ποιος ευθύνεται.

Όχι τυχαία, πάντως, προειδοποίησε την Τεχεράνη «να μην εκμεταλλευτεί» το επεισόδιο «για να πυροδοτήσει περαιτέρω αστάθεια και επιδείνωση των εντάσεων στην περιοχή», μέσω και του ιρανικής υποστήριξης περιφερειακού «Άξονα της Αντίστασης».

Σιωπηρά, έμμεσος αποδέκτης του μηνύματος είναι και η ακροδεξιά πολεμοκάπηλη κυβέρνηση του Ισραήλ και ο -διωκόμενος για διαφθορά και μαχόμενος για την πολιτική του επιβίωση- πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η συγκυρία μαρτυρεί πολλά.

