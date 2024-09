Μετά τη χθεσινή πρωτοφανή επίθεση με εκρήξεις σε βομβητές μελών και εργαζόμενων της Χεζμπολάχ νέες παρόμοιες επιθέσεις έλαβαν χώρα σήμερα.

Την είδηση για εκρήξεις σε συσκευές επικοινωνίας μεταδίδει η ισραηλινή Haaretz και το παλαιστινιακό Quds News Network. Η επίθεση σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης έλαβε χώρα στη Βηρυτό και τον νότιο Λίβανο.

Πηγές ασφαλείας μίλησαν στο Reuters για εκατοντάδες νέους τραυματίες ενώ κρατικά μέσα του Λιβάνου λένε ότι υπάρχουν τρεις νεκροί από εκρήξεις που σημειώθηκαν στα ανατολικά της χώρας.

Το Al Jazeera επίσης κάνει λόγο για έκρηξη στη Βηρυτό χωρίς να διευκρινίζει εάν η έκρηξη αυτή αφορά σε βομβητές ή άλλες συσκευές, ενώ το Reuters κάνει λόγο επίσης για εκρήξεις σε γουόκι τόκι.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν ηλεκτρονικές συσκευές να έχουν ανατιναχθεί ενώ υπάρχουν αναφορές ότι εκρήξεις έγιναν και μέσα σε σπίτια.

The action never stops, it’s now Hezbollah radios!!!

Pictures from the explosion sites throughout Lebanon. The explosions in houses and vehicles, there are reports of casualties. pic.twitter.com/wwyFvfexCZ

