Η πρώτη αντίδραση της Χεζμπολάχ στο νέο πλήγμα στον Λίβανο

Στην αντεπίθεση πέρασε η Χεζμπολάχ, η οποία εκτόξευσε 20 ρουκέτες στην πόλη Κιριάτ Σμονά του Ισραήλ, όπως μεταδίδουν οι The Times of Israel.

Σύμφωνα με τις IDF, ορισμένες από τις ρουκέτες αναχαιτίστηκαν. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, ισχυριζόμενη ότι είχε στόχο ισραηλινή στρατιωτική βάση.

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν νωρίτερα σήμερα (18/9) σε ένα νέο κύμα εκρήξεων συσκευών επικοινωνίας, σύμφωνα με νέες πληροφορίες, την επομένη από τις φονικές εκρήξεις βομβητών που ανήκαν σε μέλη της Χεζμπολάχ.

Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την έκρηξη «συσκευών μετάδοσης» στο Σοχμόρ του ανατολικού Λιβάνου, μετέδωσε νωρίτερα το επίσημο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων, προτού ανακοινωθεί ο νέος απολογισμός.

