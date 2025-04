SAIC: Πώς μια διαμαρτυρία, μια έκθεση τέχνης και μια εργασιακή διαμάχη καθηγητών έφεραν τα πάνω κάτω στο Σικάγο

Tον περασμένο Νοέμβριο, η Kelly Xi, καλλιτέχνης και λέκτορας στο School of the Art Institute του Σικάγο (SAIC), έλεγχε τα email της όταν ο πρύτανης της σχολής, Martin Berger, την κάλεσε σε μια συνάντηση. Σε ένα ιδιωτικό γραφείο στην πανεπιστημιούπολη, ο Berger είπε στη Xi ότι τέθηκε υπό έρευνα για κατάχρηση των κονδυλίων της σχολής. Νωρίτερα εκείνο το μήνα, η Xi είχε χρησιμοποιήσει ένα φωτοτυπικό SAIC για να δημιουργήσει ένα zine και άλλο υλικό για μια έκθεση σε μια από τις γκαλερί τέχνης της σχολής που επιμελήθηκαν οι φοιτητές.

Μιάμιση εβδομάδα αργότερα, η Xi έλαβε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον Berger που την ενημέρωνε ότι τέθηκε σε διοικητική άδεια επειδή, εκτός από τη χρήση του φωτοτυπικού μηχανήματος, είχε παράσχει σε αρκετούς φοιτητές μια λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να διανείμουν ένα ψήφισμα στο σώμα των φοιτητών που τους ζητούσε να υποστηρίξουν το μη μόνιμο διδακτικό προσωπικό, όπως η Xi, καθώς το συνδικάτο τους ετοιμαζόταν να απεργήσει εν μέσω αδιέξοδων διαπραγματεύσεων για τη σύμβαση με τη διοίκηση.

Η φοιτητική έκθεση στην οποία βοήθησε ο Xi υποστήριζε μια φιλοπαλαιστινιακή στάση, τάχθηκε υπέρ της απομάκρυνσης από το Ισραήλ και επέκρινε τον χειρισμό από το σχολείο ενός καταυλισμού διαμαρτυρίας που αναπτύχθηκε από αυτές τις δραστηριότητες και οδήγησε στη σύλληψη δεκάδων διαδηλωτών τον Μάιο του 2024. Μέχρι τη στιγμή αυτών των συλλήψεων, οι νεοεισερχόμενοι συνδικαλιστές μη μόνιμοι καθηγητές όπως ο Xi αγωνίζονταν για την πρώτη τους σύμβαση για περισσότερο από ένα χρόνο. Και, καθώς προχωρούσε το περασμένο έτος, οι ταυτόχρονες προσπάθειες των φοιτητών-ακτιβιστών και του διδακτικού προσωπικού διασταυρώθηκαν με τρόπους που μπορεί να έχουν μόνιμες συνέπειες για το SAIC και επιπτώσεις για άλλα ιδρύματα.

«Πιστεύω ότι έχω υποστεί αντίποινα για τον πολιτικό μου ακτιβισμό μαζί με τους φοιτητές, ο οποίος, όπως καταλαβαίνω, είναι δικαίωμά μου ως άτομο και συνάδει με το καθήκον μου να εκτελώ το πρόγραμμα σπουδών για το οποίο προσλήφθηκα να διδάσκω»

Ο κίνδυνος των κυρώσεων

Τώρα, η σχολή μπορεί να αντιμετωπίσει κυρώσεις ή μομφή από την Αμερικανική Ένωση Καθηγητών Πανεπιστημίου (AAUP), μια κορυφαία μη κερδοσκοπική οργάνωση που υπερασπίζεται την ακαδημαϊκή ελευθερία και την κοινή πανεπιστημιακή διακυβέρνηση. Στον απόηχο ενός και πλέον έτους διαμαρτυρίας -και με τον πόλεμο στη Γάζα να συνεχίζεται αφότου το Ισραήλ παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του Ιανουαρίου- αμέτρητοι φοιτητές και καθηγητές αισθάνονται ότι η ακαδημαϊκή και καλλιτεχνική τους ελευθερία έχει καταπατηθεί.

Το SAIC είναι μία από τις πολλές σχολές τέχνης των Ηνωμένων Πολιτειών που είχαν δηλώσεις διαμαρτυρίας πέρυσι, σχετικές με τη Γάζα. Άλλες διοργανώθηκαν στο Rhode Island School of Design, στο Cooper Union, στο Bard και στο School of Visual Arts. Οι δράσεις στο SAIC οργανώθηκαν από τους Σπουδαστές για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (SLP), μια ομάδα που δημιουργήθηκε λίγο μετά την 7η Οκτωβρίου. (Το παράρτημα του SAIC των Φοιτητών για τη Δικαιοσύνη στην Παλαιστίνη, μιας εθνικής ομάδας με τμήματα σε 350 σχολεία, είχε διαλυθεί αρκετά χρόνια πριν). Όπως και οι φοιτητές στα άλλα πανεπιστήμια, το κύριο αίτημα της SLP στο SAIC ήταν το διοικητικό συμβούλιο της σχολής -και, εξ ορισμού, του Ινστιτούτου Τέχνης του Σικάγο, το οποίο εποπτεύει και τις δύο οντότητες- να απαλλαγεί από μέλη του διοικητικού συμβουλίου και δωρητές με οικονομικούς δεσμούς με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα.

Βόμβες, όπλα και εξοπλισμός για το Ισραήλ

Ο κύριος στόχος τους ήταν ο A. Steven Crown, διαχειριστής του AIC και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του SAIC- ο Crown και η οικογένειά του είναι σημαντικοί φιλάνθρωποι της περιοχής του Σικάγο, σύμφωνα με το Art News. Η τοπική ομάδα ακτιβιστών Behind Enemy Lines κάνει εδώ και χρόνια εκστρατεία για να κόψει η SAIC και άλλα ιδρύματα τους δεσμούς με τους Crown, κυρίως επειδή κατέχουν το 10% της αμυντικής εταιρείας General Dynamics, η οποία κατασκευάζει βόμβες, οπλισμό και άλλο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται εδώ και καιρό από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις. Η οικογένεια, μέσω του ιδρύματός της, δώρισε επίσης 1 εκατομμύριο δολάρια μεταξύ 2019 και 2023 στο Israel Action Network, μια οργάνωση με δηλωμένη αποστολή να «αντιμετωπίσει τις επιθέσεις στη νομιμότητα του Ισραήλ», σύμφωνα με τα φορολογικά αρχεία.

Οι διαμαρτυρίες των φοιτητών

Στις 4 Μαΐου, το SLP σχημάτισε μια διαμαρτυρία με συμπαθείς φοιτητές από το SAIC και το κοντινό Columbia College Chicago στον Βόρειο Κήπο του Ινστιτούτου Τέχνης, στη σκιά εμβληματικών έργων των David Smith, Henry Moore και Alexander Calder. Σε άλλα σημεία της πόλης εκείνη την ημέρα, φοιτητές στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο και στο DePaul πραγματοποίησαν επίσης διαμαρτυρίες.

Οι διαμαρτυρίες στο Σικάγο ήταν επίσης από τις πιο φορτισμένες της χώρας. Το Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών επρόκειτο να φιλοξενηθεί στο Σικάγο εκείνον τον Αύγουστο, και οι διαμαρτυρίες αναμένονταν και εκεί, ιδίως δεδομένου ότι η κομητεία Κουκ της πόλης έχει τον μεγαλύτερο παλαιστινιακό πληθυσμό στην Αμερική, καθώς και έναν σημαντικό -και με επιρροή- εβραϊκό πληθυσμό.

«Οι σχολές δεν θα έπρεπε να εκτελούν τις εντολές της αμερικανικής κυβέρνησης για την καταστολή των διαφωνιών. Ακόμα και αν το να σταθεί κανείς απέναντί της ενέχει κινδύνους, στην πραγματικότητα είναι πολύ απλό. Μην καλέσετε την αστυνομία για (σ.σ. να καταστείλουν) τους φοιτητές σας»

«Βάναυση μεταχείριση» και συλλήψεις

Έτσι, τον Μάιο, υπήρχαν πολλές ειδησεογραφικές κάμερες μπροστά από το μουσείο από τη στιγμή που οι διαδηλωτές που φώναζαν στήθηκαν εκείνο το πρωί μέχρι το απόγευμα, όταν η αστυνομία του Σικάγο έκανε έφοδο στη διαμαρτυρία. Μέχρι και την πλήρη εκκένωση του σημείου η αστυνομία συνέλαβε περισσότερους από 68 διαδηλωτές με την κατηγορία της εγκληματικής καταπάτησης, ενώ πολλοί φοιτητές δήλωσαν στα ειδησεογραφικά πρακτορεία ότι έτυχαν «βάναυσης μεταχείρισης».

Οι περιγραφές εκατέρωθεν είναι αντικρουόμενες αναφορικά με τις εξελίξεις εκείνη την ημέρα, με τη διοίκηση να ισχυρίζεται ότι η διαδήλωση δεν ήταν ειρηνική, ότι έδωσε στους διαδηλωτές πολλές ευκαιρίες να εγκαταλείψουν τον κήπο χωρίς συνέπειες ή να μεταφερθούν σε κοντινούς χώρους της SAIC και ότι δόθηκαν πολλές προειδοποιήσεις πριν κληθεί η αστυνομία. Οι μάρτυρες των φοιτητών, εν τω μεταξύ, υποστηρίζουν ότι η διαμαρτυρία ήταν νόμιμη, και ισχυρίζονται ότι ο Berger, ο provost του SAIC, συμφώνησε να δώσει χρόνο στους φοιτητές ηγέτες να συμβουλευτούν τους διαδηλωτές, προτού υπαναχωρήσει, απότομα και χωρίς προειδοποίηση.

Αυτό που κανείς δεν αμφισβητεί, ωστόσο, είναι ότι το μουσείο και όχι η σχολή κάλεσε την αστυνομία και ότι οι φοιτητές αισθάνθηκαν προδομένοι από τον τρόπο με τον οποίο ο Berger, ο de facto διαπραγματευτικός τους εταίρος, διαχειρίστηκε την κατάσταση. Αυτό που προέκυψε, σύμφωνα με το F News Magazine, μια φοιτητική εφημερίδα του SAIC, ήταν μια βαθιά και επίμονη δυσπιστία μεταξύ των ακτιβιστών φοιτητών και της διοίκησης. Για ορισμένους στην πανεπιστημιούπολη, οι συλλήψεις αποτέλεσαν σημείο ρήξης.

Οι συλλήψεις κινητοποίησαν μια ομάδα μελών του προσωπικού του μουσείου να συμμαχήσει με τους φοιτητές διαδηλωτές. Λίγες ημέρες μετά την επιδρομή, 43 υπάλληλοι του AIC υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή προς τον πρόεδρο του μουσείου James Rondeau, με την οποία ζητούσαν την απομάκρυνση από το Crown και από οποιοδήποτε άλλο μέλος του διοικητικού συμβουλίου με παρόμοιες οικονομικές σχέσεις. (Η επιστολή έχει έκτοτε υπογραφεί από επιπλέον 142 φοιτητές του SAIC, καθηγητές, αποφοίτους, καλλιτέχνες και μέλη του AIC). Λίγες ημέρες αργότερα, δεκάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν τον προθάλαμο της αίθουσας MacLean Ballroom της σχολής κατά τη διάρκεια της γιορτής συνταξιοδότησης της προέδρου του πανεπιστημίου Elissa Tenny, επικρίνοντας τους χειρισμούς της στις διαμαρτυρίες και ζητώντας από τη σχολή να αποκαλύψει κάθε επένδυση από πρόσωπα με δεσμούς με το Ισραήλ.

«Μην καλέσετε την αστυνομία για (σ.σ. να καταστείλουν) τους φοιτητές σας»

Η σχολή και το μουσείο μοιράζονται μαζί ένα κληροδότημα ύψους 1,38 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Art News. Το 2023, η SAIC κατείχε μόλις 360,6 εκατομμύρια δολάρια (23%) αυτού του κοινού κληροδοτήματος, ενώ 990 εκατομμύρια δολάρια πήγαν στο μουσείο, το οποίο βασίζεται σε κεφάλαια δωρητών: Αντίθετα, το 80% των λειτουργικών εσόδων της σχολής προερχόταν από τα δίδακτρα.

Η αντίδραση της SAIC στην κατασκήνωση εξόργισε επίσης τον σημαίνοντα καλλιτέχνη Dread Scott, ο οποίος τον Οκτώβριο έδωσε μια από τις περιοδικές διαλέξεις των διακεκριμένων αποφοίτων της σχολής. Ο Scott επέπληξε το SAIC και το AIC για τον χειρισμό της διαμαρτυρίας του Μαΐου. «Ντροπή για το Ινστιτούτο Τέχνης που το έκανε αυτό», είπε. «Οι σχολές δεν θα έπρεπε να εκτελούν τις εντολές της αμερικανικής κυβέρνησης για την καταστολή των διαφωνιών. Ακόμα και αν το να σταθεί κανείς απέναντί της ενέχει κινδύνους, στην πραγματικότητα είναι πολύ απλό. Μην καλέσετε την αστυνομία για (σ.σ. να καταστείλουν) τους φοιτητές σας».

«Την καλύτερη σχολή εννοιολογικής τέχνης στον κόσμο»

Αρκετό καιρό μετά τις συλλήψεις, μια ομάδα φοιτητών άρχισε να σχεδιάζει μια έκθεση για την επιμελημένη από φοιτητές γκαλερί SITE της σχολής, μια έκθεση που ακολούθησε μια μακρά ιστορία πολιτικής τέχνης και δράσης στο SAIC.

Η SAIC, η οποία κατατάχθηκε το 2020 από το U.S. News & World Report ως η δεύτερη καλύτερη σχολή τέχνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι γνωστή για την εννοιολογική προσέγγιση της καλλιτεχνικής δημιουργίας (ο καλλιτέχνης Jefferson Pinder, καθηγητής εκεί, την αποκάλεσε πρόσφατα «την καλύτερη σχολή εννοιολογικής τέχνης στον κόσμο»), η οποία συχνά οδηγεί στην διασταύρωση της τέχνης με την πολιτική. Ο πιο προκλητικός απόφοιτός της σε αυτό το πνεύμα είναι ο Scott, ο οποίος έκανε το SAIC διάσημο (ή, ανάλογα με την οπτική σας γωνία, διαβόητο) αφού ένα έργο του προκάλεσε μια δικαστική υπόθεση για την προστασία μιας από τις αρχές που ήταν περισσότερο επίμαχες στα πανεπιστήμια τον τελευταίο χρόνο: την ελευθερία του λόγου.

Μια παράδοξη απόφαση

Η δυσπιστία μεταξύ των φοιτητών και της διοίκησης που δημιουργήθηκε την άνοιξη επεκτάθηκε γρήγορα στο σχεδιασμό γύρω από την έκθεση SITE, η οποία είχε προγραμματιστεί να εγκαινιαστεί το Νοέμβριο. Σύμφωνα με τους επιμελητές των φοιτητών που μίλησαν στο ARTnews, το SAIC δέχτηκε αρχικά την πρόταση για την έκθεση τον Αύγουστο. (Ενώ οι γκαλερί SITE είναι φοιτητικές, οι προτάσεις εκθέσεων πρέπει να εγκρίνονται από τη διοίκηση). Στη συνέχεια, λίγες εβδομάδες αργότερα, οι επιμελητές ενημερώθηκαν ότι το Art School Considerations (ASC), μια 27μελής επιτροπή από διοικητικούς υπαλλήλους και μέλη ΔΕΠ, θα έπρεπε να την εξετάσει. Η επιτροπή απηύθυνε προειδοποίηση στους σπουδαστές λέγοντας ότι πίστευε ότι η έκθεση θα μπορούσε να παραβιάσει τις πολιτικές της σχολής κατά της παρενόχλησης και ζητώντας την αφαίρεση ορισμένων έργων από την πρόταση. Αυτό ήταν ασυνήθιστο, σύμφωνα με τους φοιτητές επιμελητές, οι οποίοι αντιλαμβάνονταν ότι η λειτουργία της ASC ήταν περισσότερο συμβουλευτική σε θέματα υλικοτεχνικής υποστήριξης παρά ανάλυση του περιεχομένου ενός έργου τέχνης ή μιας έκθεσης.

Σύντομα οι φοιτητές επιμελητές και το σχολείο έφτασαν σε ένα είδος αδιεξόδου. Αμφότερες οι πλευρές ζητούσαν τα ονόματα των εμπλεκόμενων, αιτήματα που απορρίφθηκαν και από τις δύο πλευρές. Σε παράλληλο χρόνο, οι φοιτητές λειτουργούσαν ημι-ανώνυμα από φόβο για αντίποινα, δεδομένης της αντιμετώπισης των διαδηλώσεων του Μαΐου από το SAIC- τελικά κατέληξαν να ονομάσουν την ομάδα τους Curators Under Censorship, σύμφωνα με το Art News.

«Παράνομα στερεότυπα κατά των Παλαιστινίων, των Μουσουλμάνων και των υποστηρικτών τους ως εγγενώς βίαιων ή/και εχθρικών προς τους Εβραίους»

Παρακίνηση σε διακρίσεις

Στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εξέτασε η ARTnews, η επιτροπή υπέβαλε μια σειρά αιτημάτων: Μεταξύ αυτών ήταν ένα αίτημα να μην έχουν οι επιμελητές έναν κοινοτικό τοίχο, σχεδιασμένο να επιτρέπει στους θεατές να τον επισημαίνουν με τα δικά τους μηνύματα, ισχυριζόμενοι ότι παρουσιάζει «κίνδυνο» ότι τα άτομα «μπορεί να δημοσιεύσουν περιεχόμενο ή να εμπλακούν σε συμπεριφορές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διακρίσεις, παρενόχληση ή σωματική σύγκρουση». Και ζήτησαν να μείνουν εκτός δύο έργα τέχνης: Questions to Ask Before Your Bat Mitzvah, ένα βιβλίο για νεαρούς ενήλικες που διδάσκει τις εβραϊκές παραδόσεις από αντισιωνιστική σκοπιά και είναι εικονογραφημένο από την καλλιτέχνιδα Nicole Eisenman- και Say Their Names, μια υφασμάτινη εγκατάσταση του 2023 από τον Ahmad Almahdi, στην οποία τα ονόματα 6.000 Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα του πολέμου στη Γάζα μεταγράφονται σε λωρίδες σουέτ και κρεμιούνται από την οροφή.

Ενώ εκπρόσωπος της σχολής υποστηρίζει ότι το ASC και το SAIC «δεν απαίτησαν την αφαίρεση οποιουδήποτε έργου από την έκθεση», οι επιμελητές φοιτητές δήλωσαν στο ARTnews ότι αν αρνούνταν τα αιτήματα του ASC, η έκθεση δεν θα εγκρινόταν να προχωρήσει.

Τότε ήταν που παρενέβη η Rima Kapitan, δικηγόρος εργατικών διαφορών που συχνά εκδικάζει υποθέσεις πολιτικών δικαιωμάτων που αφορούν ακαδημαϊκά ζητήματα. Ένας καθηγητής με έδρα το Σικάγο, ο οποίος έχει συνεισφέρει εμπιστευτικά στα νομικά έξοδα για τις υποθέσεις της εταιρείας της Kapitan που αφορούσαν διαφορές γύρω από την ακαδημαϊκή ελευθερία, παρέπεμψε την Kapitan στους φοιτητές επιμελητές.

«Στερεότυπα κατά των Παλαιστινίων και των Μουσουλμάνων»

Η Kapitan ανέλαβε την αλληλογραφία με την SAIC, γράφοντας στον γενικό σύμβουλο της σχολής, Leslie Darling, ότι τα «αιτήματα» της ASC να αφαιρέσει ορισμένα έργα τέχνης από την έκθεση ήταν στην πραγματικότητα «περιορισμοί» που προέκυπταν «όχι από γενικώς ισχύοντες κανόνες, αλλά μάλλον από εχθρότητα» προς την πολιτική αλληλεγγύη της έκθεσης προς τους Παλαιστίνιους και την κριτική της SAIC. Η Kapitan χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του ASC «διακριτική» και βασισμένη σε «παράνομα στερεότυπα κατά των Παλαιστινίων, των Μουσουλμάνων και των υποστηρικτών τους ως εγγενώς βίαιων ή/και εχθρικών προς τους Εβραίους»- έγραψε επίσης ότι η συμπεριφορά του ASC παραβίαζε τους τίτλους VI και VII του νόμου περί πολιτικών δικαιωμάτων, ο οποίος απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φυλής, χρώματος ή εθνικής καταγωγής σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο ή κολέγιο που λαμβάνει ομοσπονδιακή χρηματοδότηση, όπως το SAIC. Περαιτέρω, η Kapitan υποστήριξε ότι το «αίτημα» του ASC να παραλειφθεί το παιδικό βιβλίο από την έκθεση συνιστά «λογοκρισία βασισμένη σε στερεότυπα», καθώς υποδηλώνει ότι οι Εβραίοι φοιτητές του SAIC είναι ευπρόσδεκτοι να υποστηρίζουν μόνο «μια συγκεκριμένη εβραϊκή άποψη», δηλαδή μια σιωνιστική.

Αν και η έκθεση άνοιξε κανονικά, ο κοινοτικός τοίχος αποκλείστηκε και στις πόρτες της γκαλερί τοποθετήθηκαν προειδοποιήσεις που ανέφεραν ότι η έκθεση περιείχε ευαίσθητο περιεχόμενο. Σύμφωνα με τους φοιτητές επιμελητές, η βοήθεια του Kapitan εξασφάλισε ότι τα υπόλοιπα προτεινόμενα έργα συμπεριλήφθηκαν.

«Διάκριση λόγω συσχέτισης με Άραβες»

Εκπρόσωπος του SAIC αμφισβήτησε τους επιμελητές των σπουδαστών και την περιγραφή της κατάστασης από την Kapitan, λέγοντας στο ARTnews ότι το σχολείο «απορρίπτει πλήρως τον υπαινιγμό της κας Kapitan» ότι το σχολείο «επέτρεψε» να συμπεριληφθούν ή να αποκλειστούν έργα. Ο εκπρόσωπος απέρριψε επίσης τον υπαινιγμό ότι η ASC ή οι ενέργειες του σχολείου ήταν «διακρίσεις» ή παραβίαζαν τον νόμο περί πολιτικών δικαιωμάτων.

Η Kapitan, ωστόσο, δήλωσε στο ARTnews ότι πιστεύει ότι το σχολείο αντιμετώπισε το «School as a Function of Empire» διαφορετικά από προηγούμενες εκθέσεις. «Αυτό που είναι ασυνήθιστο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι φαίνεται να υπάρχει διάκριση λόγω συσχέτισης, με την έννοια ότι ορισμένοι [συμμετέχοντες στην έκθεση] δεν είναι απαραίτητα οι ίδιοι Άραβες, αλλά συνδέονται με Άραβες λόγω της συνηγορίας τους», είπε.

Ο εκπρόσωπος της SAIC αμφισβήτησε την άποψη του Kapitan ότι η ASC αντιμετώπισε την έκθεση με διαφορετικό τρόπο.

«Λογοκρισία βασισμένη σε στερεότυπα»

Καθηγητές «επιζήμιοι» για τη φήμη της σχολής

Μέσα σε όλα αυτά, οι διαπραγματεύσεις για τη σύμβαση βρίσκονταν σε εξέλιξη με το προσφάτως συσταθέν σωματείο των καθηγητών μη μόνιμης, επικουρικής και μερικής απασχόλησης, οι οποίοι αποτελούν το 75% των καθηγητών της SAIC. Τον Σεπτέμβριο, η διοίκηση εισήγαγε μια ρήτρα που όριζε ότι η σχολή θα μπορούσε να επιλέξει να μην ανανεώσει τις συμβάσεις των καθηγητών που πιστεύει ότι είχαν εμπλακεί σε «συμπεριφορά επιζήμια για τη φήμη της σχολής».

Το πλέξιμο του ακτιβισμού, της ελευθερίας του λόγου και των εργασιακών δικαιωμάτων έχει αποκρυσταλλωθεί για τους έκτακτους καθηγητές μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Όταν ο Iymen Chehade, έκτακτος λέκτορας ιστορίας της Μέσης Ανατολής που επικεντρώνεται στη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστίνης, έστειλε εκείνον τον Οκτώβριο επιστολή στην τότε πρόεδρο της SAIC καλώντας την να καταδικάσει τη συνεχιζόμενη καταστροφή της Γάζας και τη δολοφονία Παλαιστινίων αμάχων, άλλοι έκτακτοι καθηγητές προσέγγισαν κατ’ ιδίαν για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους. Του είπαν ότι ένιωθαν ότι δεν μπορούσαν να το κάνουν δημόσια.

Οι δηλώσεις για τη Γάζα

Στην περίπτωση της Xi, τα εργασιακά ζητήματα ήρθαν αντιμέτωπα με τις διαδηλώσεις στη Γάζα. Περίπου την εποχή που η Xi τέθηκε υπό έρευνα, το συνδικάτο άρχισε να μιλάει ανοιχτά για απεργία. Σε συνέντευξή της στο ARTnews, η Xi είπε ότι ο Berger απέρριψε το αίτημά της να είναι παρών εκπρόσωπος του συνδικάτου στην αρχική συνάντησή της μαζί του, ισχυριζόμενος ότι δεν ήταν πειθαρχικού χαρακτήρα, μια παραβίαση κατά την άποψή της των εργασιακών δικαιωμάτων. Η Xi ισχυρίζεται ότι η κατάχρηση των κονδυλίων εκτύπωσης ήταν παραποίηση των γεγονότων και πιστεύει ότι η έρευνα ήταν αντίποινα για τη συμμετοχή της στην AICWU και για την προσέλκυση φοιτητών για την υποστήριξη του σωματείου.

Δύο εβδομάδες μετά τη συνάντηση του Xi με τον κοσμήτορα, στις 2 Δεκεμβρίου, φοιτητές-ακτιβιστές δημοσίευσαν στο διαδίκτυο ένα ψήφισμα που καλούσε το φοιτητικό σώμα να υποστηρίξει την απεργία των καθηγητών. Ο Xi παρείχε σε δύο από τους διοργανωτές μια λίστα με τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 500 φοιτητών, στους οποίους έστειλαν το ψήφισμα. Μέχρι τη δημοσίευση, έχει πλέον 700 υπογράφοντες.

Την επόμενη ημέρα, ο Berger έστειλε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Xi ενημερώνοντάς την ότι τέθηκε σε διοικητική άδεια με αποδοχές μέχρι το τέλος του εξαμήνου για την κοινοποίηση της λίστας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. «Αν αληθεύει», έγραψε η Berger, «αυτό θα ήταν μια κατάφωρη παραβίαση». Η Xi αποκλείστηκε από την πανεπιστημιούπολη και της απαγορεύτηκε η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο- ενημέρωσε τους φοιτητές της για την άδεια με προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Όταν κοίταξε ένα μάθημα που είχε προγραμματίσει για το εαρινό εξάμηνο, έμαθε ότι είχε ακυρωθεί, η πρόσβασή της σε ερευνητικό υλικό είχε αποκλειστεί και η πρόσβασή της στην πανεπιστημιούπολη είχε αποκλειστεί μόνιμα. Στα τέλη Δεκεμβρίου, έλαβε ειδοποίηση από τη σχολή ότι είχε καταγγελθεί.

«Αν αληθεύει θα ήταν μια κατάφωρη παραβίαση»

Οι όροι απομάκρυνσης ενός καθηγητή ή φοιτητή

Η αναγκαστική άδεια της Xi, μαζί με τις έρευνες για αρκετούς φοιτητές, ώθησε μια ομάδα καθηγητών, συμπεριλαμβανομένων δύο με θητεία, να συναντηθούν με την AAUP τον Δεκέμβριο. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της AAUP, η απομάκρυνση ενός καθηγητή ή φοιτητή από την πανεπιστημιούπολη είναι επιτρεπτή μόνο όταν το άτομο αποτελεί άμεση απειλή βλάβης.

Η σύγκλητος της σχολής, δήλωσε ο Macek, δεν συμμετείχε στην επανεξέταση της πειθαρχικής δίωξης κατά του Xi τον Δεκέμβριο, την οποία η AAUP θεωρεί την κατάλληλη διαδικασία για τέτοιες αποφάσεις.

Τον Φεβρουάριο, το παράρτημα του AAUP του Ιλινόις εξέδωσε επίσημη επιστολή προς το σχολείο και το διοικητικό συμβούλιο του AIC σχετικά με την απόλυση του Xi, επισημαίνοντας «παραβιάσεις των ακαδημαϊκών κανόνων» και «σοβαρή και οδυνηρή ανησυχία για την ακαδημαϊκή ελευθερία». Το παράρτημα συνέστησε τη διεξαγωγή έρευνας από τον εθνικό του βραχίονα, ο οποίος μπορεί να επιβάλει αυστηρότερες κυρώσεις.

Εκπρόσωπος της σχολής υποστηρίζει ότι η σχολή ενήργησε νόμιμα κατά την επιβολή της ακαδημαϊκής πολιτικής της και ότι η σύγκλητος της σχολής εργάζεται πάνω σε ένα σχέδιο για την πολιτική ακαδημαϊκής ελευθερίας.

Η απομάκρυνση ενός καθηγητή ή φοιτητή από την πανεπιστημιούπολη είναι επιτρεπτή μόνο όταν το άτομο αποτελεί άμεση απειλή βλάβης

«Έχω υποστεί αντίποινα για τον πολιτικό μου ακτιβισμό»

Εν τω μεταξύ, φοιτητές και ακαδημαϊκοί σε ολόκληρη τη χώρα φοβούνται ότι θα ξεχωρίσουν για τις πολιτικές τους δραστηριότητες. Όπως έγραψε η Xi στην καταγγελία της προς τη σχολή, «πιστεύω ότι έχω υποστεί αντίποινα για τον πολιτικό μου ακτιβισμό μαζί με τους φοιτητές, ο οποίος, όπως καταλαβαίνω, είναι δικαίωμά μου ως άτομο και συνάδει με το καθήκον μου να εκτελώ το πρόγραμμα σπουδών για το οποίο προσλήφθηκα να διδάσκω».

Αυτή η αίσθηση είναι απίθανο να εξαφανιστεί σύντομα: Στις αρχές Μαρτίου, ο πρόεδρος Τραμπ ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η κυβέρνηση θα μπλοκάρει κάθε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για τα πανεπιστήμια που επιτρέπουν «παράνομες διαδηλώσεις», προσθέτοντας ότι οι φοιτητές που διαμαρτύρονται θα αποβάλλονται «μόνιμα» ή θα συλλαμβάνονται «ανάλογα με το έγκλημα». Και, μόλις μια εβδομάδα αργότερα, η διοίκηση Τραμπ συνέλαβε τον Μαχμούντ Χαλίλ, φοιτητή ακτιβιστή και τελειόφοιτο του Κολούμπια, λόγω της συμμετοχής του σε φιλοπαλαιστινιακό ακτιβισμό στην πανεπιστημιούπολη. Ακολούθησαν απελάσεις, ανακλήσεις βίζας και άλλες ενέργειες κατά φοιτητών ακτιβιστών που συμμετείχαν με παρόμοιο τρόπο.

*Πηγή: Art News