Σε δήλωσή του, το γραφείο ανέφερε ότι η ανακοίνωση έρχεται μετά την επίθεση του Ισραήλ σε μια σκηνή δημοσιογράφων στο νοσοκομείο Nasser στη Γάζα, η οποία οδήγησε στο θάνατο του δημοσιογράφου Hilmi al-Faqawi και του Hassanein, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του.

«Το Γραφείο Τύπου της Κυβέρνησης καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τη στοχοποίηση, τη δολοφονία και την εξόντωση Παλαιστινίων δημοσιογράφων από την ισραηλινή κατοχή», αναφέρεται στη δήλωση, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Another Palestinian journalist, Saeed Abu Hassanein, and his family, including his wife and daughter, were killed in an Israeli airstrike on the city of Deir al-Balah in the Gaza#WeAreHereForPalestine#SahabatPalestina_ID#GazaGenocide#FreePalestine#ForeverPalestine pic.twitter.com/UqYcnK2X26

— Road Of Infinity (@RoadOf_Infinity) April 24, 2025