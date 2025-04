Ένα νέο έγγραφο που δημοσιεύθηκε από το The Costs of War Project διαπίστωσε ότι ο αριθμός των δημοσιογράφων που σκοτώθηκαν στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου 2023 ξεπέρασε τον αριθμό των δημοσιογράφων που σκοτώθηκαν συνδυαστικά «στους δύο Παγκόσμιους Πολέμους και σε άλλους μεγάλους πολέμους».

Στον υπολογισμό περιλαμβάνεται ο «εμφύλιος πόλεμος των ΗΠΑ, ο Α΄ και Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, ο πόλεμος της Κορέας, ο πόλεμος του Βιετνάμ, συμπεριλαμβανομένων των συγκρούσεων στην Καμπότζη και το Λάος, ο πόλεμος στη Γιουγκοσλαβία τη δεκαετία του 1990 και του 2000 και ο πόλεμος στο Αφγανιστάν μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001», διαπιστώνει η έρευνα.

«Είναι, πολύ απλά, η χειρότερη σύγκρουση για τους δημοσιογράφους», αναφέρει το Costs of War Project.

Το Κυβερνητικό Γραφείο Τύπου της Γάζας δήλωσε την Τρίτη ότι 209 δημοσιογράφοι έχουν πλέον σκοτωθεί στον πόλεμο του Ισραήλ κατά της Γάζας, από τον Οκτώβριο του 2023.

