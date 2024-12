Παλαιστινιακό τηλεοπτικό δίκτυο — προσκείμενο στο κίνημα Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ — ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο πέντε δημοσιογράφων του, που σκοτώθηκαν κατ’ αυτό όταν έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες αεροπορικό πλήγμα από το Ισραήλ εναντίον βαν στο οποίο επέβαιναν στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε πυρήνα του ένοπλου παλαιστινιακού κινήματος.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Κουντς Αλ Γιουμ (σ.σ. «Η Ιερουσαλήμ Σήμερα») ανέφερε μέσω X ότι θρηνεί «πέντε μάρτυρες δημοσιογράφους» του: τους «Φάντι Χασούνα, Ιμπραήμ αλ Σέιχ Αλί, Μοχάμεντ αλ Λάντα, Φάισαλ Αμπού αλ Κουμσάν και Αϊμάν αλ Τζάντι», οι οποίοι «σκοτώθηκαν σε σιωνιστική επίθεση με στόχο όχημα εξωτερικών μεταδόσεων» του δικτύου, που ήταν σταθμευμένο μπροστά σε νοσοκομείο.

Αυτοί είναι οι πέντε δημοσιογράφοι:

Five media workers lost their lives in an Israeli airstrike that targeted a bus for the press in front of Al-Awda Hospital in Nuseirat in the central Gaza Strip, they are:

Fadi Hassouna

Ibrahim Al-Sheikh Ali

Mohammed Al-Ladah

Faisal Abu Al-Qumsan

Ayman Al-Jadi pic.twitter.com/uy5DosZIcI

