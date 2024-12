Το νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν στη βόρεια Γάζα έχει γίνει πολλές φορές στόχος του ισραηλινού στρατού εδώ και 70 μέρες. Πρόκειται για τη μία από τις τρεις δομές που λειτουργούν υποτυπωδώς στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα που βρίσκεται υπό πολιορκία εδώ και μήνες.

Βίντεο που τράβηξαν ασθενείς και υγειονομικοί μέσα από το Καμάλ Αντουάν, και αναπαράγουν ΜΜΕ, δείχνουν ρομπότ του ισραηλινού στρατού να τοποθετούν εκρηκτικούς μηχανισμούς γύρω από το νοσοκομείο.

Σε ένα βίντεο φαίνεται ένα ρομπότ να αφήνει εκρηκτικό μηχανισμό κοντά στο νοσοκομείο, ενώ ο άνθρωπος που το τράβηξε δήλωσε στο Al Jazeera ότι υπήρχαν τουλάχιστον άλλα τέσσερα ρομπότ στην περιοχή του νοσοκομείου.

Footage from outside Kamal Adwan Hospital, north Gaza, shows how robots deployed by the Israeli army are placing explosive barrels in front of the building. pic.twitter.com/OqeVhYWFMr

Όλοι προσπαθούν να παραμείνουν ζωντανοί και να προστατευτούν από τα θραύσματα και τις σφαίρες από τα τετρακόπτερα και από τον στρατό που διαπερνούν τους τοίχους, τραυματίζοντας πολλά από τα μέλη του ιατρικού προσωπικού και τους ασθενείς που βρίσκονται μέσα.

Ένα άλλο βίντεο δείχνει τον κόσμο να έχει συγκεντρωθεί σε έναν διάδρομο του νοσοκομείου, στη μέση του κτιρίου, μακριά από τα παράθυρα και τα μπαλκόνια και τα δωμάτια που βλέπουν προς τους δρόμους όπου είναι τοποθετημένοι αυτοί οι εκρηκτικοί μηχανισμοί.

Υγειονομικοί ανέφεραν στο Al Jazeera ότι υπήρξαν εκρήξεις από τους εν λόγω μηχανισμούς που κατάφεραν άμεσα πλήγματα στο νοσοκομείο και προκάλεσαν τον τραυματισμό 20 ανθρώπων.

Στο παρακάτω βίντεο ακούγονται εκρήξεις την ώρα που ο γιατρός του Καμάλ Αντουάν, Χοσάμ Αμπού Σαφίγια, δίνει συνέντευξη.

Breaking : An Israeli quadcopter drone strike hit near Kamal Adwan Hospital in northern Gaza during a live broadcast with Dr. Hossam Abu Safia. The hospital remains under heavy attack, following last night’s detonation of explosive-laden robots at its gates, endangering lives of… https://t.co/rI7omcQl0R pic.twitter.com/8cAHwcMWYR

— Gaza Notifications (@gazanotice) December 24, 2024