Το εναέριο buzzer beater του Σλούκα στην κορυφή του Top-10 της Euroleague (vid)

Η Euroleague δημοσίευσε το βίντεο με τις 10 καλύτερες φάσεις των Game 2 των play offs. Το φοβερό εναέριο buzzer beater τρίποντο του Κώστα Σλούκα στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Αναντολού Εφές στο ΟΑΚΑ βρίσκεται στην κορυφή του Top-10.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως ο πρωταγωνιστής του συγκεκριμένου αγώνα, Σέιν Λάρκιν, πρωταγωνιστεί σε δύο φάσεις.

Τα δεύτερα παιχνίδια των τεσσάρων σειρών των play-off της Euroleague, έπειτα από τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ στο ΣΕΦ με 77-71 και της Μονακό επί της Μπαρτσελόνα στο Πριγκιπάτο με 92-79.

Η διοργανώτρια αρχή του τουρνουά ανακοίνωσε τον MVP του διημέρου, με τον Τζαϊτέ και τον Λάρκιν να μοιράζονται το βραβείο. Ο Αμερικανός άσος της Εφές σημείωσε 20 πόντους, πέντε ασίστ και τρία ριμπάουντ στη νίκη της Εφές επί του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ.

O Τζαϊτέ πραγματοποίησε απίστευτη εμφάνιση απέναντι στην Μπαρτσελόνα και ήταν ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης. Ο Γάλλος κατέγραψε 20 πόντους (ρεκόρ καριέρας), όντας τέλειος εντός πεδίας, με 9/9, ενώ είχε τέσσερα ριμπάουντ, δύο ασίστ και μία ασίστ.

