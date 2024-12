Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Πέμπτη, δήλωσαν εργαζόμενοι στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών του παλαιστινιακού θυλάκου (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, το βαν στο οποίο επέβαιναν οι δημοσιογράφοι έχει καεί μετά το πλήγμα από τις ισραηλινές δυνάμεις).

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν όταν η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ έπληξε σπίτι στη συνοικία Ζαϊτούν της πόλης της Γάζας, κατά τις πηγές αυτές.

Tο βαν του τηλεοπτικού σταθμού που χτυπήθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις ανέγραφε εμφανώς «Τύπος»

BREAKING🚨 Israel just targeted and killed 5 journalists outside the Al-Awda Hospital in Gaza… they don’t want the world to witness their war crimes…🇵🇸💔 pic.twitter.com/kmSHLJ7QFz — Pelham (@Resist_05) December 26, 2024

Οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών τόνισαν πως ο απολογισμός αυτός είναι προκαταρκτικός και πολύ πιθανό να γίνει ακόμη πιο βαρύς, καθώς υπάρχουν πολλοί παγιδευμένοι στα συντρίμμια.

Παράλληλα, πέντε μέλη δημοσιογραφικής ομάδας σκοτώθηκαν όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν χτυπήθηκε στην περιοχή όπου βρίσκεται το νοσοκομείο Αλ Αουντα, στη Νουσέιρατ (κεντρικά), σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές. Επρόκειτο για ομάδα του τηλεοπτικού δικτύου Αλ Κουντς Αλ Γιουμ.

Ayman al jidi, a journalist from #Gaza, was in PRESS car along with 4 other journalists when Israel burnt them alive.

Ayman, was waiting for his wife. She was inside the hospital giving birth to their first baby. Israel burnt him.

Israel destroyed 5 families in a glimpse. pic.twitter.com/WCdd4uOYBY — Ala Hamdan • الاء حمدان (@AlaHamdann) December 26, 2024

Μετέδιδε πλάνα από νοσοκομείο

Παλαιστινιακά ΜΜΕ τόνισαν πως το βαν του τηλεοπτικού σταθμού ανέγραφε εμφανώς «Τύπος» κι εξήγησαν πως η ομάδα το χρησιμοποιούσε για να μεταδίδονται απευθείας πλάνα από το νοσοκομείο.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο για τους βομβαρδισμούς αυτούς ως αυτό το στάδιο.

⚡️BREAKING: 5 journalists were just killed by Israel. An Israeli strike targeted the PRESS vehicle belonging to “Al-Quds Today” channel while the journalists were sleeping inside the vehicle in front of Al-Awda Hospital in Al-Nuseirat, Central Gaza. Their bodies were charred.… pic.twitter.com/B1u1eXIn3j — Suppressed News. (@SuppressedNws) December 26, 2024

Χθες το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς και η κυβέρνηση του Ισραήλ αλληλοκατηγορήθηκαν διότι δεν κλείστηκε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός παρότι τις τελευταίες ημέρες και οι δυο πλευρές έκαναν λόγο για προόδους στις έμμεσες διαπραγματεύσεις.

Πηγή: ΑΠΕ