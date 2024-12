Τώρα σκοτώνουν και εργαζόμενους νοσοκομείου εκτός των δημοσιογράφων

Τουλάχιστον 45 άνθρωποι, ανάμεσά τους πέντε μέλη συνεργείου τηλεοπτικού δικτύου προσκείμενου σε ισλαμιστικό κίνημα και ισάριθμοι εργαζόμενοι σε νοσοκομείο, σκοτώθηκαν χθες Πέμπτη σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο πόλεμος διανύει την 448η ημέρα του, ανέφεραν παλαιστινιακές πηγές (στη φωτογραφία από βίντεο στο Χ, επάνω και κάτω, πατέρας κρατά στην αγκαλιά του το νεκρό παιδί του που σκότωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα).

Ο διευθυντής του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν, του ενός από τα μόλις δύο που συνεχίζουν να λειτουργούν στο βόρειο τμήμα του θυλάκου που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή έπειτα από 14 μήνες πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, είχε απευθύνει τη Δευτέρα έκκληση για βοήθεια.

Και τρία μωρά, ηλικίας μικρότερης του ενός μήνα, πέθαναν μέσα σε 48 ώρες εξαιτίας του κρύου

Multiple civilian casualties have been transported to the Al-Ahli Arab Hospital in Gaza City as a result of the ongoing Israeli airstrikes. pic.twitter.com/7qrhKRXbmE — WAFA News Agency – English (@WAFANewsEnglish) December 26, 2024

Τονίζοντας πως η δομή υγείας μπήκε στο στόχαστρο του ισραηλινού στρατού, ο Δρ. Χουσάμ Αμπού Σαφίγια είχε ζητήσει να επέμβει η διεθνής κοινότητα «επειγόντως, προτού να είναι πολύ αργά».

Χθες βράδυ, ανακοίνωσε πως πέντε μέλη του προσωπικού του νοσοκομείου σκοτώθηκαν εξαιτίας «ισραηλινού βομβαρδισμού»: μια παιδίατρος, τεχνικός εργαστηρίου, δυο μέλη πληρώματος ασθενοφόρου κι εργαζόμενος στη συντήρηση.

An Israeli military drone dropped a bomb near the Kamal Adwan Hospital in northern Gaza, as captured in footage documenting the moment. pic.twitter.com/Qz5KLShiRx — WAFA News Agency – English (@WAFANewsEnglish) December 26, 2024

Oταν επικοινώνησε μαζί του το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός δεν έκανε κανένα σχόλιο για την πληροφορία αυτή. Από την 6η Οκτωβρίου, έχει εξαπολύσει ευρεία επίθεση στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας για να εμποδιστεί, κατ’ αυτόν, η ανασύνταξη μονάδων του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς.

Massive bombardments in real time as Dr. Hussam Abu Safiya speaks about the explosive robots detonated 50 meters from Kamal Adwan Hospital, large drones dropping 20-kilogram explosives on nearby homes, and smaller drones targeting any movement near the hospital. Despite 80 days… pic.twitter.com/MjxoBWiZ2O — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) December 24, 2024

Η μέρα ξεκίνησε με την ανακοίνωση τηλεοπτικού δικτύου προσκείμενου στο κίνημα Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, του Αλ Κουντς Αλ Γιουμ («Η Ιερουσαλήμ Σήμερα»), ότι πέντε δημοσιογράφοι του βομβαρδίστηκαν όταν ισραηλινό αεροσκάφος έπληξε το όχημα εξωτερικών μεταδόσεων στο οποίο βρίσκονταν στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

«Κάνει πολύ κρύο στη σκηνή μας»

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε πυρήνα του ένοπλου παλαιστινιακού κινήματος, «ενεργά μέλη του Παλαιστινιακού Ισλαμιστικού Τζιχάντ που παρίσταναν τους δημοσιογράφους».

All rules have been broken in Gaza. Every crime Israel gets away with is a precedent that will haunt us all. https://t.co/5B4UJ1iTSH — Jehad Abusalim جهاد أبو سليم (@JehadAbusalim) December 26, 2024

Εξάλλου χθες, ο υπεύθυνος παιδιατρικού τμήματος νοσοκομείου στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε πως τρία μωρά, ηλικίας μικρότερης του ενός μήνα, πέθαναν μέσα σε 48 ώρες εξαιτίας του κρύου.

«Η πιο πρόσφατη περίπτωση είναι αυτή ενός μικρού αθώου κοριτσιού, τριών εβδομάδων, που μεταφέρθηκε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με υποθερμία, που προκάλεσε τον θάνατό της», δήλωσε ο Δρ. Aχμεντ Αλ Φάρα.

Το κοριτσάκι, η Σίλα αλ Φάσι, ζούσε σε σκηνή στον καταυλισμό εκτοπισμένων Αλ Μαουάσι, κοντά στη Χαν Γιούνις, περιοχή δίπλα στη θάλασσα.

Dr. Hossam Abu Safia, the director of Kamal Adwan Hospital, spoke about the targeting of one of the medics inside the hospital due to the explosive robots detonated by the Israeli occupation army near Kamal Adwan Hospital. The medic’s condition is extremely critical, and survival… pic.twitter.com/37FvDK3QaK — حسام شبات (@HossamShabat) December 26, 2024

«Κάνει πολύ κρύο στη σκηνή μας, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Τα παιδιά είναι συνέχεια άρρωστα», είπε ο πατέρας του βρέφους, ο Μαχμούντ αλ Φάσι.

Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας έκανε λόγο κατά τη διάρκεια της ημέρας για δεκάδες νεκρούς σε διάφορα αεροπορικά πλήγματα.

Φονική επίθεση σε σπίτι με «εκτοπισμένους»

Κατά την πηγή αυτή, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν στον βομβαρδισμό σπιτιού στο δυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας, όπου βρίσκονταν «οικογένειες εκτοπισμένων» εξαιτίας των εχθροπραξιών.

Israel’s military used ‘remote controlled robots’ to plant explosives outside Gaza’s Kamal Adwan Hospital, injuring medical staff and patients. The UN condemned Israel’s repeated attacks on hospitals. pic.twitter.com/kRmqwKaXNM — Al Jazeera English (@AJEnglish) December 24, 2024

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του δημοσιοποίησε τα ονόματα δυο στρατιωτών, 27 και 35 ετών, «πεσόντων στη μάχη» στη Λωρίδα της Γάζας, γεγονός που αύξησε σε 391 τον επίσημο απολογισμό των απωλειών του στον παλαιστινιακό θύλακο αφότου άρχισε χερσαίες επιχειρήσεις εκεί, στα τέλη του Οκτωβρίου του 2023.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας είχε έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, η οποία είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους στην ισραηλινή πλευρά 1.208 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Journalist Ibrahim Al-Khalili reports on a massacre committed by Israeli occupation forces earlier today, when airstrikes targeted a residential building in the Al-Tuffah neighborhood, east of Gaza City, resulting in the killing of at least six civilians. pic.twitter.com/iwPRFBwZlE — WAFA News Agency – English (@WAFANewsEnglish) December 26, 2024

Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 45.399 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ