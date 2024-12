Γιατροί στη Γάζα λένε ότι ένα μωρό πάγωσε μέχρι θανάτου κατά τη διάρκεια της νύχτας, το τρίτο παιδί που πεθαίνει από το κρύο τις τελευταίες ημέρες στον μαρτυρικό παλαιστινιακό θύλακα.

Το μωρό ήταν ένα κοριτσάκι μόλις τριών εβδομάδων, ενώ η οικογένειά της ζει σε καταυλισμό με σκηνές όπου μένουν εκτοπισμένοι, όπως μεταδίδει το ισραηλινό Κανάλι 12.

Ο μπαμπάς της Σίλα, Μαχμούντ αλ-Φασίχ είπε στο Associated Press ότι την τύλιξε με μια κουβέρτα προσπαθώντας να τη ζεστάνει μέσα στη σκηνή τους στην περιοχή Μαουάσι, κοντά στην πόλη της Χαν Γιουνίς, αλλά αυτό δεν αποδείχθηκε αρκετό.

Ο ίδιος τόνισε ότι η σκηνή δεν μπορούσε να τους προστατέψει αποτελεσματικά από τον άνεμο και ότι το έδαφος ήταν παγωμένο. Οι θερμοκρασίες έπεσαν κάτω από τους 9 βαθμούς Κελσίου.

«Είχε πολύ κρύο κατά τη διάρκεια της νύχτας και ούτε οι ενήλικες μπορούσαν να το αντέξουν», είπε ο μπαμπάς της Σίλα και πρόσθεσε: «Δεν μπορούσαμε να μείνουμε ζεστοί».

Baby freezes to death overnight in #Gaza as Israel and Hamas trade accusations of ceasefire delays https://t.co/YBAczOftXI pic.twitter.com/RTz6Mk1x5E

— Arab News (@arabnews) December 26, 2024