Η συνάντηση στην Αγία Πετρούπολη, στη Ρωσία, μεταξύ του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ, του Στιβ Γουίτκοφ, ολοκληρώθηκε μετά από περισσότερες από τέσσερις ώρες συνομιλιών που αφορούσαν κυρίως την Ουκρανία, μετέδωσαν σήμερα τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με τα ειδησεογραφικά πρακτορεία Ria Novosti και TASS, οι συνομιλίες διήρκεσαν τέσσερις ώρες και τριάντα λεπτά. Ο ανταποκριτής της εφημερίδας Izvestia έγραψε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ότι οι αντίστοιχες αντιπροσωπείες αναχώρησαν από την προεδρική βιβλιοθήκη όπου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση.

«Ο αρχηγός του ρωσικού κράτους συνομίλησε με τον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Στιβ Γουίτκοφ», δήλωσε το Κρεμλίνο σε ένα σύντομο δελτίο Τύπου.

«Η συνάντηση αφορούσε τις πτυχές της διευθέτησης στην Ουκρανία», πρόσθεσε.

U.S. Special Envoy to the Middle East Steve Witkoff is now meeting with Russian President Vladimir Putin in Russia. Earlier, Witkoff met with Kirill Dmitriev, the head of Russia’s foreign investment fund, again signaling that lessening the economic measures levied against Russia… pic.twitter.com/X41kuWAbPM

— OSINTdefender (@sentdefender) April 11, 2025