Haaretz: Οι μπαταρίες των ασυρμάτων της Χεζμπολάχ ήταν «παγιδευμένες»

Στους εννέα ανέρχονται οι νεκροί, ενώ εκατοντάδες είναι οι τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό του λιβανέζικου υπουργείου Υγείας, από ένα νέο κύμα εκρήξεων συσκευών επικοινωνίας την επομένη μιας άνευ προηγουμένου επίθεσης με εκρήξεις βομβητών της Χεζμπολάχ.

Το σημερινό αιματηρό συμβάν – σύμφωνα μέχρι στιγμής με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες – έρχεται από ένα κύμα εκρήξεων ασύρματων πομποδεκτών (γουόκι-τόκι), που έφεραν μέλη του λιβανέζικου σιιτικού ένοπλου κινήματος.

Την ευθύνη για τη χθεσινή επίθεση η Χεζμπολάχ την επέδωσε στο Ισραήλ, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει προβεί σε κανένα σχόλιο ούτε για τη χθεσινή, ούτε για τη σημερινή επίθεση.

Μια πηγή ασφαλείας τόνισε ότι πολλοί από τους τραυματίες τραυματίστηκαν στο στομάχι και στα χέρια.

Οι ασύρματοι πομποδεκτές εξερράγησαν την ίδια ώρα στα νότια προάστια της Βηρυτού, καθώς γινόταν η κηδεία τεσσάρων μελών της Χεζμπολάχ που σκοτώθηκαν την προηγούμενη μέρα από την έκρηξη βομβητών, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στο λιβανέζικο ισλαμικό κίνημα και διασώστες.

Χθες Τρίτη, τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 2.800 τραυματίστηκαν σε ταυτόχρονες εκρήξεις βομβητών της Χεζμπολάχ στο Λίβανο.

The action never stops, it’s now Hezbollah radios!!!

Pictures from the explosion sites throughout Lebanon. The explosions in houses and vehicles, there are reports of casualties. pic.twitter.com/wwyFvfexCZ

— Mark Baranov 🇮🇱🎗 (@yy_vox) September 18, 2024