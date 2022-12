Τουλάχιστον 30 άνθρωποι, σύμφωνα με τον υπολογισμό του NBC, έχασαν τη ζωή τους στις ΗΠΑ, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει μία από τις σφοδρότερες χειμερινές καταιγίδες. Η κακοκαιρία εκτείνεται από τον Καναδά μέχρι το Ρίο Γκράντε. Τα τελευταία 24ωρα πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ρεύμα, εν μέσω πολικών θερμοκρασιών.

Το Μπάφαλο της Νέας Υόρκης βρέθηκε σήμερα στο κέντρο της φονικής χιονοθύελλας, με αποτέλεσμα πολλοί να παγιδευτούν στα αυτοκίνητά τους και να προκληθούν διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Πολύνεκρη καραμπόλα λόγω κακοκαιρίας στο Οχάιο – Σοκαριστικές εικόνες

🇺🇲 Seattle. Road situation.

According to NBC, 23 people were victims of various incidents related to a snow storm that hit the United States.

The loss of life was recorded in the states of New York, Wisconsin, Kansas, Kentucky, Missouri, Colorado, Michigan, Nebraska, Ohio. pic.twitter.com/7dXmPfnv6A

— marina alikantes (@Marianna9110) December 25, 2022