Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι στο Ιλινόις, το Αρκάνσας, την Αϊόβα, το Τενεσί και το Μισισιπή, μετά το σαρωτικό πέρασμα των ανεμοστρόβιλων.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν αφήσει πίσω τους δεκάδες νεκρούς και τραυματίες, ενώ έχουν προκαλέσει και τρομερές ζημίες σε σπίτια και κτίρια.

Το βράδυ της Παρασκευής (31/3) στο Apollo Theater στο Μπελβιντέρε του Ιλινόις, στις ΗΠΑ, όπου θα έδιναν συναυλία οι Morbid Angel σημειώθηκε μία τραγωδία.

Λίγη ώρα πριν το συγκρότημα ανέβει στη σκηνή, κατέρρευσε η οροφή και ενώ στον χώρο βρίσκονταν ήδη 260 άτομα.

Οι πόρτες είχαν ανοίξει, όταν υπήρξε σήμα κινδύνου για ανεμοστρόβιλο. Οι Morbid Angel ενημέρωσαν μέσω των social media το κοινό να μην ξεκινήσει για τη συναυλία, ωστόσο πολλοί θαυμαστές τους είχαν καταφθάσει στο Apollo Theater.

Ο απολογισμός της καταστροφής ήταν ένας νεκρός και 28 τραυματίες. Ο αρχηγός της αστυνομίας χαρακτήρισε τις εικόνες που αντίκρυσε όταν έφτασε εκεί ως απόλυτο χάος.

«Μόλις φτάσαμε, πραγματοποιήσαμε έρευνα και διάσωση των θαμώνων μέσα στο Apollo. Ήταν αποκλειστική μας ευθύνη να βγάλουμε τα άτομα έξω από το κτίριο», δήλωσε ο Shane Woody.

Kαι πρόσθεσε: «Χάος. Ήταν το απόλυτο χάος. Όταν έφτασαν εκεί οι πρώτοι διασώστες, προσπάθησαν να δουν τι συνέβη. Προσπαθήσαμε να μπούμε μέσα και να σώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους και να τους μεταφέρουμε σε ασφαλές μέρος».

Σε βίντεο φαίνονται άτομα μέσα στο χώρο της συναυλίας να σηκώνουν συντρίμμια μπροστά από τη σκηνή και να προσπαθούν να απεγκλωβίσουν τους παγιδευμένους.

Άλλο βίντεο δείχνει οχήματα της πυροσβεστικής και της αστυνομίας έξω από το Apollo. Οι δρόμοι είναι γεμάτοι συντρίμμια και επικρατεί πανικός.

Επίσης, άλλος ανεμοστρόβιλος που πέρασε από το Λιτλ ροκ του Αρκάνσας, σκότωσε στο διάβα του τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους, τραυμάτισε δεκάδες, έκοψε στέγες και τοίχους από πολλά κτίρια, αναποδογύρισε οχήματα και έριξε δέντρα και καλώδια ηλεκτροδότησης.

Στην πόλη Γουίν του Αρκάνσας, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όπως δήλωσε σε συνέντευξη τύπου η Σάρα Χάκαμπι Σάντερς, η ρεπουμπλικανή κυβερνήτρια της πολιτείας, η οποία κήρυξε την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ανέπτυξε περίπου 100 μέλη της εθνοφρουράς. «Το κέντρο του Αρκάνσας υπέστη σημαντικές ζημιές», έγραψε η ίδια στο Twitter.

Preview of a full video of this large tornado near Little Rock #Arkansas. You can see the massive tornado on the ground surrounded by some rain & from a low base. #ARwx #severewx

Full video (Todd Yakoubian [Facebook]): https://t.co/IwSVDL0jEp pic.twitter.com/fMB0sUjMLS

— Vortix (@VortixWx) March 31, 2023