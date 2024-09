Θλίψη και οργή προκαλεί βίντεο αφιερωμένο στα νεκρά παιδιά στη Γάζα.

Καλλιτέχνης χρησιμοποίησε 15.000 αρκουδάκια, καθένα από τα οποία αντιπροσωπεύει ένα νεκρό παιδί από τον πόλεμο του Ισραήλ στη Λωρίδα.

Το αποτέλεσμα προκαλεί κόμπο στο στομάχι, καθώς οπτικοποιεί τον αδιανόητα μεγάλο αριθμό των παιδιών που έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο που συνεχίζεται από τον Οκτώβριο του 2023.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο:

An artist has created this memorial to the children of Gaza using 15,000 teddy bears. pic.twitter.com/Mr9pbbpFSq

— Al Jazeera English (@AJEnglish) September 18, 2024