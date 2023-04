Σαρώνουν τα πάντα στο πέρασμα τους οι ανεμοστρόβιλοι στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το Κέντρο Πρόβλεψης των Καταιγίδων, υπάρχουν πολλές αναφορές για ανεμοστρόβιλους στο Αρκάνσας, το Ιλινόις, την Αϊόβα, το Τενεσί και το Μισισιπή από το βράδυ της Παρασκευής

Σε ότι αφορά τον ανεμοστρόβιλο που σάρωσε το Λιτλ ροκ του Αρκάνσας, σκοτώνοντας στο διάβα του τουλάχιστον τρεις ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες, καθώς έκοψε στέγες και τοίχους από πολλά κτίρια, αναποδογύρισε οχήματα και έριξε δέντρα και καλώδια ηλεκτροδότησης, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Widely scattered severe thunderstorms will affect the watch area overnight. Tornadoes, severe hail and damaging gusts are all possible. https://t.co/kyfcDda3lW — National Weather Service (@NWS) April 1, 2023

Τέσσερις οι νεκροί στο Αρκάνσας

Ο ανεμοστρόβιλος που έπληξε χθες με μανία την πολιτεία του Αρκάνσας, στον αμερικανικό Νότο, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους, ενώ βορειότερα η κατάρρευση στέγης θεάτρου λόγω σφοδρής καταιγίδας προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό 28 άλλων, σύμφωνα με τις αρχές.

Στο Αρκάνσας, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Γουίν, όπως δήλωσε σε συνέντευξη τύπου η Σάρα Χάκαμπι Σάντερς, η ρεπουμπλικανή κυβερνήτρια της πολιτείας, η οποία κήρυξε την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ανέπτυξε περίπου 100 μέλη της εθνοφρουράς. «Το κέντρο του Αρκάνσας υπέστη σημαντικές ζημιές», έγραψε η ίδια στο Twitter.

Την ίδια ώρα, η κομητεία Πουλάσκι, που περιλαμβάνει την πρωτεύουσα του Αρκάνσας, η Λιτλ Ροκ, και που δέχθηκε μεγάλο πλήγμα, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι υπάρχει και τρίτος νεκρός.

Μεγάλες ζημιές στο Ιλινόις – Ένας νεκρός

Ώρες αργότερα ένας άλλος ανεμοστρόβιλος ή μια ακραία έκρηξη ανέμου πιστεύεται ότι έσκισε την οροφή ενός αμφιθεάτρου στο βόρειο Ιλινόις, προκαλώντας την κατάρρευση της οροφής, ενώ ένα ροκ συγκρότημα έδινε συναυλίες στη σκηνή, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ένας άνθρωπος πέθανε και άλλοι 28 διακομίστηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομεία της περιοχής, πέντε από αυτούς με σοβαρά τραύματα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Σον Σέιν Σέιντλ, ο επικεφαλής της πυροσβεστικής στο Μπελβιντέρε, μια παραποτάμια πόλη κοντά στα σύνορα με το Ουισκόνσιν.

Τόσο ο ανεμοστρόβιλος στο Αρκάνσας το απόγευμα όσο και η καταιγίδα στο Ιλινόις προκλήθηκαν από μία από τις πολυάριθμες βίαιες καταιγίδες που έπληξαν ένα τεράστιο τμήμα της αμερικανικής ενδοχώρας, στο πλαίσιο μιας πολύ μεγαλύτερης έκτασης ακραίων καιρικών φαινομένων την άνοιξη.

Χωρίς ρεύμα πάνω από 300.000 σπίτια και επιχειρήσεις

Σχεδόν 300.000 πελάτες ενέργειας βρίσκονται στο σκοτάδι αργά το βράδυ της Παρασκευής στις πολιτείες που επηρεάζονται από τις καταιγίδες που σαρώνουν μεγάλες εκτάσεις των κεντρικών ΗΠΑ, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης PowerOutage.us.

Στο Ιλινόις έχουν αναφερθεί οι περισσότερες διακοπές με περισσότερους από 100.000 πελάτες χωρίς ρεύμα, ενώ ακολουθούν σχεδόν 69.000 διακοπές στο Αρκάνσας, σύμφωνα με τον ανιχνευτή.

Ακολουθεί η μέχρι στιγμής κατάσταση:

Ιλινόις: 105.334 πελάτες χωρίς ρεύμα.

Αρκάνσας: 68.845

Ιντιάνα: 33.205

Τενεσί: 25.204

Αϊόβα: 25.048

Ουισκόνσιν: 13,627

Μιζούρι: 16.580

Μίσιγκαν: 10.863

Πάνω από 40 ανεμοστρόβιλοι

Υπήρξαν πάνω από 40 προκαταρκτικές αναφορές για ανεμοστρόβιλους στο Αρκάνσας, το Ιλινόις, την Αϊόβα, το Τενεσί και το Μισισιπή από το βράδυ της Παρασκευής, σύμφωνα με το Κέντρο Πρόβλεψης Καταιγίδων.

Ακολουθούν οι περιοχές όπου αναφέρθηκαν:

Illinois: 16

Arkansas: 12

Iowa: 8

Wisconsin: 3

Tennessee: 2

Mississippi: 2

Λιγότερες οι ζημιές στο δυτικό άκρο της πόλης

Το νοσοκομείο του Πανεπιστημίου του Αρκάνσας για τις Ιατρικές Επιστήμες, το μοναδικό μεγάλο κέντρο τραυμάτων της περιοχής, κήρυξε συναγερμό επιπέδου 1 για μαζικές απώλειες μετά τον ανεμοστρόβιλο που έπληξε το Λιτλ Ροκ, την πρωτεύουσα και πολυπληθέστερη πόλη της πολιτείας, το απόγευμα.

Η κυβερνήτης του Αρκάνσας Σάρα Χάκαμπι Σάντερς δήλωσε αργά το βράδυ σε συνέντευξη Τύπου ότι ο ανεμοστρόβιλος στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους στο Γουίν, περίπου 160 χιλιόμετρα ανατολικά του Λιτλ Ροκ, κοντά στα σύνορα με το Τενεσί.

Σχεδόν 30 άνθρωποι στο Λιτλ Ροκ μεταφέρθηκαν από την πυροσβεστική και άλλο προσωπικό έκτακτης ανάγκης σε νοσοκομεία της περιοχής για τραυματισμούς, δήλωσε ο δήμαρχος Φρανκ Σκοτ Τζούνιορ στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας: «Με τη χάρη του Θεού, δεν είχαμε θύματα». Η αστυνομία δήλωσε ότι αρκετές περιοχές στο δυτικό άκρο της πόλης επλήγησαν περισσότερο, ενώ ο δήμαρχος χαρακτήρισε τις υλικές ζημιές «εκτεταμένες».

BREAKING: A Little Rock, Arkansas medical center said it was operating at a mass casualty level after a tornado struck — reducing rooftops to splinters, toppling vehicles and tossing debris on roadways. https://t.co/lo7xGQkdXz pic.twitter.com/B4BnMkmkpa — CBS News (@CBSNews) March 31, 2023

Η εικόνα στα νοσοκομεία του Αρκάνσας και άλλων κομητειών

Στη γειτονική πόλη Νορθ Λιτλ Ροκ, ακριβώς απέναντι από τον ποταμό Αρκάνσας από την πρωτεύουσα, το Ιατρικό Κέντρο Baptist Health ανέφερε ότι νοσηλεύει 11 ασθενείς από την καταιγίδα, ένας εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση. Ο τηλεοπτικός σταθμός KTHV-TV ανέφερε έναν θάνατο που σχετίζεται με την καταιγίδα στο North Little Rock, αλλά αυτό δεν μπορούσε να επιβεβαιωθεί άμεσα.

Μεταξύ πέντε και 10 άλλων ασθενών νοσηλεύτηκαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Unity Health στο κοντινό Τζάκσονβιλ, δήλωσε ο διοικητής Κέβιν Μπάρτον. Ο αρχηγός της αστυνομίας του Γουίνν, Ρίτσαρντ Ντένις, αναφέρθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό KAIT8-TV στο Τζόουνσμπορο του Αρκάνσας, περιγράφοντας τις συνέπειες της καταιγίδας στην πόλη του ως «πλήρη καταστροφή», προσθέτοντας ότι δεκάδες άνθρωποι είχαν παγιδευτεί στα συντρίμμια.

🙏🙏🙏 for Little Rock, Arkansas. Level 3, 80 mph…this was taken from my balcony …it touched down less that 5 miles away…very fortunate it did not turn my way…but so much damage & people hurt #Arkansas #prayers #arkansas #tornadoes #monster #pray4AR pic.twitter.com/gh5gO34WUU — Jacquelyn McMillan-Gadison (@jrg1640) March 31, 2023

Εικόνες καταστροφής στο Λιτλ Ροκ

Εναέρια πλάνα που αναρτήθηκαν από το The Weather Channel έδειχναν μια βαριά κατεστραμμένη περιοχή του Λιτλ Ροκ που εκτεινόταν σε πολλά τετράγωνα με πολυάριθμα σπίτια από τα οποία έλειπαν στέγες και τοίχοι, ορισμένα από τα οποία κατέρρευσαν, και αναποδογυρισμένα οχήματα να γεμίζουν τους δρόμους. Το KATV δημοσίευσε μια εικόνα ενός λυκείου που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές στο Γουίν.

Η κακοκαιρία ήρθε μία εβδομάδα μετά την εξαπόλυση ενός σμήνους καταιγίδων που εξαπέλυσε έναν φονικό ανεμοστρόβιλο που κατέστρεψε την πόλη Rolling Fork του Μισισιπή, καταστρέφοντας πολλά από τα 400 σπίτια της κοινότητας και σκοτώνοντας 26 ανθρώπους.