Tουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το πέρασμα καταστροφικών ανεμοστρόβιλων που έπληξαν την πολιτεία του Μισισίπι στις νότιες ΗΠΑ, με ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα να έχουν ισοπεδωθεί, την ώρα που νέα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα αναμένονται σήμερα στην περιοχή.

«Είναι μια τραγωδία», έγραψε στο Twitter ο Τέιτ Ριβς κυβερνήτης του Μισισίπι, κάνοντας λόγο για «καταστροφικές ζημιές».

«Η κλίμακα των απωλειών και των καταστροφών είναι εμφανής σε όλες τις πληγείσες περιοχές», εξήγησε ο Ριβς αφού μετέβη στο Σίλβερ Σίτι, μία από τις πόλεις που χτυπήθηκαν ιδιαίτερα από τους ανεμοστρόβιλους.

Ο απολογισμός ανέρχεται σε 26 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της πολιτείας του Μισισίπι (MSEMA). Τέσσερις άνθρωποι που αγνοούνταν «εντοπίστηκαν», πρόσθεσαν.

Barbara Christopher credits an underground shelter built in the 1980s for saving their lives during the Rolling Fork, Mississippi, tornado. AccuWeather’s @BillWadell reports: pic.twitter.com/fKpsj74pQc — AccuWeather (@accuweather) March 25, 2023

Hey ~ Mississippi Emergency Management Agency: 23 dead and 4 missing in #hurricane that hit the state last night pic.twitter.com/GslWMqaWw5 — Xin (@Xin97558681) March 26, 2023

Συνεχίζονται οι έρευνες

Ομάδες έρευνας και διάσωσης εργάζονται για τον εντοπισμό τυχόν άλλων θυμάτων.

«Προτεραιότητα σε αυτό το στάδιο» είναι να εγγυηθούμε «την ασφάλεια των επιζώντων και να εντοπίσουμε τους ανθρώπους ώστε να βεβαιωθούμε ότι είναι ασφαλείς», τόνισε η Μάλορι Γουάιτ της MSEMA.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε σήμερα την αποδέσμευση ομοσπονδιακής βοήθειας για τις πληγείσες περιοχές, προκειμένου να στηθούν προσωρινά καταλύματα, να γίνουν εργασίες αποκατάστασης των ζημιών και να δοθούν δάνεια με μειωμένα επιτόκια για την κάλυψη των μη ασφαλισμένων περιουσιακών στοιχείων.

🌪 Cataclysms again in the USA: a hurricane in Mississippi claimed the lives of seven people

The state emergency management agency said counties are now searching for survivors and missing people. Bible stories in the 21st century… pic.twitter.com/4GGGbNA31Y — Sheikh.Simon (@sheikhsimon0077) March 25, 2023

Χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά

Περίπου 4.800 κάτοικοι δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα στον Μισισιπή και σχεδόν 11.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις στη γειτονική Αλαμπάμα, σύμφωνα με τον ιστότοπο poweroutage.us.

Εξάλλου η πολιτεία του Μισισίπι προετοιμάζεται για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και σήμερα, κυρίως ισχυρούς ανέμους και χαλαζοπτώσεις, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι «δεν αποκλείεται να υπάρξουν ανεμοστρόβιλοι».

Στη γειτονική Αλαμπάμα σημειώθηκαν επίσης έντονες καταιγίδες, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του όταν ανατράπηκε το τροχόσπιτό του, επεσήμανε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μόργκαν.

Οι ανεμοστρόβιλοι, ένα μετεωρολογικό φαινόμενο που δεν μπορεί να προβλεφθεί, είναι συχνοί στις ΗΠΑ, κυρίως στις κεντρικές και νότιες πολιτείες. Τον Δεκέμβριο του 2021 περίπου 80 άνθρωποι σκοτώθηκαν από το πέρασμα ανεμοστρόβιλων στο Κεντάκι.

Δείτε εικόνες από την καταστροφή: