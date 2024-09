Η Ρωσία σήμερα απέρριψε το «σχέδιο νίκης» που κατήρτισε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτηρίζοντάς το τέχνασμα για να μην καταρρεύσει «ο αντιρωσικός συνασπισμός» και τόνισε ότι δεν έχει σχέση με την αναζήτηση διπλωματικής ή πολιτικής λύσης στον πόλεμο.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επεσήμανε την Τετάρτη ότι το σχέδιό του, τις λεπτομέρειες του οποίου δεν έχει αποκαλύψει, είναι έτοιμο έπειτα από πολλές διαβουλεύσεις.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόκειται μάλιστα να το παρουσιάσει τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, κατά την επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα, αλλά και να απευθυνθεί σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ την Τρίτη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επισημάνει ότι η πρωτοβουλία του έχει στόχο να δημιουργήσει αποδεκτές από την Ουκρανία συνθήκες.

Today, there was a lot of work with our foreign affairs team – we’re preparing meetings with partners and negotiations. The priority is not only to implement everything we’ve already agreed upon, especially what’s being delayed at the logistical stage, but also to focus on more… pic.twitter.com/uarQZYCh39

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 18, 2024