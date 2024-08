Διάγγελμα Ζελένσκι μέσα σε δάσος: «Ο πόλεμος επιστρέφει στη Ρωσία, θα μάθει τι σημαίνει αντίποινα»

Ο πόλεμος «επιστρέφει» στη Ρωσία, δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ομιλία του που μεταδόθηκε σήμερα με αφορμή τον εορτασμό της 33ης επετείου της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας από τη Σοβιετική Ένωση, στην οποία σημειώνει ότι η Μόσχα που επιτέθηκε στη χώρα του το 2022 «θα μάθει τι σημαίνει αντίποινα».

Η Ρωσία ήθελε «να μας καταστρέψει», αλλά ο πόλεμος «επέστρεψε σε αυτήν», τονίζει ο Ζελένσκι στο βίντεο αυτό με την ομιλία του για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, η οποία βιντεοσκοπήθηκε, σύμφωνα με τον ίδιο, ενώ βρισκόταν στην περιοχή της μεθορίου από την οποία το Κίεβο εξαπέλυσε την αιφνιδιαστική διασυνοριακή επίθεσή του στη Ρωσία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος διευκρινίζει στην ομιλία του ότι το βίντεο αυτό ελήφθη σε ερημική δασική περιοχή της περιφέρειας του Σούμι, την οποία είχε επισκεφθεί νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, σημειώνοντας ότι αυτή βρισκόταν σε απόσταση «μερικών χιλιομέτρων» από το σημείο από το οποίο οι ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν την επίθεσή τους.

Ukraine. Our land. Given by God. Kissed by the sun. Rocked by the winds. Tempered by fire. Defended by its sons and daughters.

It cannot be mistaken for anything else.

It can never be given away to anyone.

Happy Independence Day of Ukraine! pic.twitter.com/LwnRAjnZnc

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2024