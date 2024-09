Συναγερμός στο βόρειο Ισραήλ: Βροχή ρουκετών εκτόξευσε η Χεζμπολάχ – Στόχος της στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Συναγερμός έχει σημάνει στα σύνορα Λιβάνου και Ισραήλ, καθώς λίγο μετά τις 14:30 η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε περίπου 150 ρουκέτες προς το βόρειο Ισραήλ, στοχεύοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις της χώρας.

Το κίνημα, το οποίο υποστηρίζεται από το Ιράν, ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, η οποία έρχεται ως απάντηση στους εντατικούς νυχτερινούς βομβαρδισμούς που πραγματοποίησε το Ισραήλ στον νότιο Λίβανο, με στόχο εκτοξευτές ρουκετών της Χεζμπολάχ.

Οι αρχές του Ισραήλ ανέφεραν νωρίτερα έναν ελαφρύ τραυματισμό μετά από εκτόξευση ρουκετών στην βόρεια περιοχή της χώρας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ισραηλινής αστυνομίας στην πλατφόρμα Telegram, σημειώθηκαν αρκετές εκρήξεις σε διάφορες τοποθεσίες.

Πυροσβέστες έχουν σπεύσει στα σημεία των εκρήξεων, όπου προσπαθούν να ελέγξουν τις πυρκαγιές που ξέσπασαν εξαιτίας των ρουκετών.

Σε ανάρτησή του το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ δείχνει πλάνα από τα βόρεια της χώρας και προειδοποιεί: «Μην κάνετε κανένα λάθος: Εκείνοι που βλάπτουν τον λαό του Ισραήλ θα πληρώσουν το τίμημα».

This is northern Israel right now following intensive Hezbollah rocket fire from Lebanon towards Israel.

Make no mistake: those who harm the people of Israel will pay the price. pic.twitter.com/dtXqXlL4Ub

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) September 20, 2024