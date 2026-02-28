Βολιβία: Τουλάχιστον 20 νεκροί από τη συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους που μετέφερε χαρτονομίσματα

Τουλάχιστον είκοσι άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή στο δυστύχημα στη Βολιβία στο οποίο ενεπλάκη μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 Hercules της πολεμικής αεροπορίας, το οποίο μετέφερε χαρτονομίσματα, στο αεροδρόμιο της Ελ Άλτο, όχι μακριά από την πρωτεύουσα Λα Πας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των θυμάτων, που δημοσιοποιήθηκε από την αστυνομία.

Κατά την πρόσκρουση το αεροσκάφος συγκρούστηκε με πολλά οχήματα σε κοντινή λεωφόρο

Αρχικά είχε μεταδοθεί ότι 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 30 τραυματίστηκαν από τη συντριβή του στρατιωτικού αεροσκάφους της Βολιβίας αλλά ο απολογισμός των θυμάτων αυξήθηκε.

«Έχουμε περίπου είκοσι, ίσως λίγους περισσότερους», δήλωσε στην Ελ Άλτο απευθυνόμενος στον Τύπο ο επικεφαλής του τμήματος εγκλημάτων κατά ζωής της αστυνομίας, ο αστυνομικός διευθυντής Ρενέ Τάμπο, ερωτηθείς αν έχει νεότερα δεδομένα για τον αριθμό των νεκρών στο τρομακτικό δυστύχημα, που σημειώθηκε όταν το μεταγωγικό βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης μετά την προσεδάφισή του κι έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα σε παρακείμενο δρόμο.

A C-130H Hercules with the Bolivian Air Force crashed earlier this evening on a major roadway outside of El Alto International Airport in La Paz, Bolivia, killing 15 and injuring more than 30. The C-130, which had departed from Santa Cruz several hours before carrying new…

Τα περισσότερα από τα θύματα σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν όταν το αεροσκάφος προσέκρουσε σε αυτοκίνητα, μικρά λεωφορεία, ακόμη και νταλίκα με ρυμουλκούμενο, προσπαθώντας να να προσγειωθεί.

Imágenes del accidente de un avión militar al estrellarse en una carretera de El Alto, Bolivia.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ελ Άλτο, βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 4.061 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας στο οροπέδιο της Λα Παζ και αποτελεί ένα από τα υψηλότερα εμπορικά και στρατιωτικά αεροδρόμια στον κόσμο.

Ομάδες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων πυροσβεστών, αστυνομικών και προσωπικού της Βολιβιανής Πολεμικής Αεροπορίας, βρίσκονται στον τόπο του δυστυχήματος.

Το στρατιωτικό αεροσκάφος κατέπεσε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας να μεταδίδουν εικόνες από το σημείο της συντριβής. Στα πλάνα διακρίνεται το Hercules να έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές, με το μεγαλύτερο μέρος της ατράκτου να εμφανίζεται κατεστραμμένο.

Tragedia aérea en Bolivia: avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Boliviana se accidenta cuando aterrizaba en el Aeropuerto Internacional El Alto.

Se desconoce hasta el momento el número de heridos y muertos.

Se desconoce hasta el momento el número de heridos y muertos. pic.twitter.com/q6X9uvnqWZ — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) February 28, 2026