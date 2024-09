«Καταστρέψαμε εκατοντάδες εκτοξευτές ρουκετών της Χεζμπολάχ», λέει το Ισραήλ

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη σφυροκόπησαν τις τελευταίες ώρες θέσεις της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο (φωτογραφία, επάνω, από το Χ), καταστρέφοντας εκατοντάδες εκτοξευτές ρουκετών που ήταν έτοιμοι να χρησιμοποιηθούν σε επίθεση κατά του Ισραήλ, ανακοίνωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF).

«Οι IDF θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους (…) με στόχο να υπερασπιστούν το κράτος του Ισραήλ»

With the direction of IDF intelligence, the IAF struck approximately 30 Hezbollah launchers and terrorist infrastructure sites, containing approximately 150 launcher barrels that were ready to fire projectiles toward Israeli territory. Additionally, the IDF struck Hezbollah… https://t.co/uqezvGXdZh — Israel Defense Forces (@IDF) September 19, 2024

Σ’ ένα από τα σφοδρότερα κύματα αεροπορικών επιδρομών από τις αρχές Οκτωβρίου – όπως ανέφεραν στα ρεπορτάζ τους λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης – ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν περισσότερα από 100 συστήματα πολλαπλής εκτόξευσης ρουκετών, τα οποία αποτελούνταν από περίπου 1.000 σωλήνες με βλήματα που θα χρησιμοποιούνταν σ’ επικείμενη επίθεση της Χεζμπολάχ.

This is Lebanon right now.

They have literally been asking for it for 11 months. Our turn. pic.twitter.com/KmzJxDgHFz — The Mossad: Satirical and Awesome (@TheMossadIL) September 19, 2024

«Οι IDF θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους με στόχο να υποβαθμίσουν τις δυνατότητες και τις υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, προκειμένου να υπερασπιστούν το κράτος του Ισραήλ», υπογραμμίζεται στη ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

🚨‼️🇱🇧🇮🇱 Israeli Air Force continues to strike Lebanon. At least 70 airstrikes have been carried out in Lebanon in the past 45 minutes, mostly in the south. Israel’s military said it struck 30 Hezbollah launchers and some infrastructure.‼️🚨 pic.twitter.com/uLlGMJNdRd — SputnikSpreader (@VasBroughtToX) September 19, 2024

Προειδοποιεί ο Γκάλαντ

Νωρίτερα χθες Πέμπτη, ο ισραηλινός υπουργός Αμυνας Γιοάβ Γκάλαντ είχε τονίσει πως οι επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ θα συνεχιστούν με στόχο να διασφαλιστεί η ασφαλής επιστροφή των κατοίκων στις παραμεθόριες περιοχές του βορρά. «Βαθμιαία, η Χεζμπολάχ θα πληρώνει όλο και μεγαλύτερο τίμημα», διαβεβαίωσε ο Γκάλαντ.