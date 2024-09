Έτσι εξερράγησαν οι βομβητές και οι ασύρματοι της Χεζμπολάχ – Το πρώτο επίσημο πόρισμα

Από την προκαταρκτική έρευνα των υπηρεσιών ασφαλείας στη Βηρυτό προκύπτει ότι οι συσκευές επικοινωνίας της Χεζμπολάχ που εξερράγησαν το προηγούμενο διήμερο σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου, είχαν παγιδευτεί προτού φθάσουν στη χώρα, σύμφωνα με επιστολή της λιβανέζικης διπλωματικής αποστολής στα Ηνωμένα Έθνη η οποία περιήλθε εις γνώσιν του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Οι λιβανέζικες αρχές αποφάνθηκαν επίσης ότι τα εκρηκτικά στους παγιδευμένους βομβητές και φορητούς ασυρμάτους που είχαν προμηθευτεί μέλη της Χεζμπολάχ πυροδοτήθηκαν μέσω της αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε αυτές τις συσκευές, αναφέρει η επιστολή προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Το Ισραήλ ήταν υπεύθυνο για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των επιθέσεων, υπογραμμίζεται.

Το 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει αύριο Παρασκευή για να συζητήσει το μπαράζ εκρήξεων σε συσκευές επικοινωνίας στον Λίβανο. Από τις εκρήξεις σκοτώθηκαν τουλάχιστον 37 άνθρωποι, ενώ περισσότεροι από 3.000 τραυματίστηκαν.

Το Ισραήλ δεν έχει αναλάβει την ευθύνη ούτε έχει σχολιάσει τις επιθέσεις. Ωστόσο, αναλυτές εικάζουν ότι μπορεί να πρόκειται για έργο της ισραηλινής Μοσάντ, η οποία έχει μακρά ιστορία διενέργειας σύνθετων επιχειρήσεων στο εξωτερικό.

Το μπαράζ εκρήξεων ασυρμάτων που έλαβε χώρα την Τετάρτη στη Βηρυτό, μέσα σε διάστημα δύο ωρών, δείχνει timelapse βίντεο που δημοσίευσε το BBC:

Εν τω μεταξύ, ερευνητές στην Ταϊβάν πραγματοποίησαν εφόδους σε τέσσερις τοποθεσίες, στο πλαίσιο μιας εισαγγελικής έρευνας με επίκεντρο την προέλευση των παγιδευμένων βομβητών, που φέρουν το σήμα της ταϊβανέζικης εταιρείας Gold Apollo. Η εν λόγω εταιρεία αρνήθηκε ότι είναι η κατασκευάστρια, πετώντας την μπάλα στον εταίρο της από την Ουγγαρία, την εταιρεία BAC, η οποία με τη σειρά της διέψευσε την όποια διασύνδεση.

Επικαλούμενη Αμερικανούς και άλλων εθνικοτήτων αξιωματούχους, που δεν θέλησαν να κατονομαστούν, η εφημερίδα New York Times έγραψε αυτήν την εβδομάδα ότι οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες απέσπασαν βομβητές που είχαν κατασκευαστεί από την ταϊβανέζικη εταιρεία πριν από την άφιξή τους στον Λίβανο και εισήγαγαν σε αυτούς εκρηκτική ύλη.

Όμως, η Gold Apollo διέψευσε τις πληροφορίες βάσει των οποίων τους κατασκεύασε η ίδια και πώλησε τους βομβητές στη Χεζμπολάχ.

«Δεν είναι προϊόντα μας […] από την αρχή έως το τέλος», δήλωσε χθες ο διευθυντής της εταιρείας Χσου Τσινγκ-κουάνγκ, σε δημοσιογράφους στην Ταϊπέι.

Η εισαγγελία της Ταϊβάν ανακοίνωσε την έναρξη μιας έρευνας για την προέλευση των βομβητών.

«Ζητήσαμε από την υπηρεσία εθνικής ασφαλείας του Γραφείου Ερευνών να πάρει κατάθεση από δύο μάρτυρες και να πραγματοποιήσει έρευνες σε τέσσερις τοποθεσίες», έγινε σήμερα γνωστό από το γραφείο του εισαγγελέα στην Ταϊπέι, χωρίς να κατονομάσει τους χώρους στους οποίους έγιναν οι έρευνες ούτε τα πρόσωπα που ανακρίθηκαν.

«Συνεργάστηκαν παρέχοντας τα σχετικά έγγραφα και τις σχετικές πληροφορίες», συμπλήρωσε.

Τα ακόλουθα βίντεο δείχνουν έκρηξη συσκευής που είχε πάνω του μέλος της Χεζμπολάχ. Βρισκόταν στην κηδεία μέλους της Χεζμπολάχ που την προηγούμενη ημέρα είχε σκοτωθεί από έκρηξη της δικής του συσκευής.

Ο Χσου επισκέφθηκε σήμερα την έδρα της Gold Apollo στην Ταϊπέι συνοδεία ερευνητών.

Second round of mystery explosions in Beirut. Explosion during the funeral of Mahdi Ali Ammar who was eliminated by beeper yesterday.

Reports of over 100 injuries throughout Lebanon pic.twitter.com/1Od8OTTRQR

— #EBluemountain1 🎗 (@EBluemountain1) September 18, 2024