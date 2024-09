Τα μεγαλύτερα αναπάντητα ερωτήματα για τις εκρήξεις των συσκευών της Χεζμπολάχ

Τις τελευταίες δύο ημέρες, η υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ έγινε στόχος μιας επίθεσης τόσο πολύπλοκης και τολμηρής όσο και βάναυσης, με τις συσκευές στις τσέπες των μελών της να έχουν μετατραπεί σε θανατηφόρα όπλα.

Την Τρίτη, εκατοντάδες βομβητές που διένειμε η Χεζμπολάχ στα μέλη και τους συνεργάτες της στον Λίβανο και τη Συρία εξερράγησαν, σκοτώνοντας τουλάχιστον 12 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, και τραυματίζοντας σχεδόν 3.000. Στη συνέχεια, σε μια επακόλουθη επίθεση την Τετάρτη, χιλιάδες ασύρματοι που χρησιμοποιούσε η οργάνωση εξερράγησαν, σκοτώνοντας εννέα ανθρώπους και τραυματίζοντας περίπου 300, μερικοί από τους οποίους παρευρίσκονταν στις κηδείες των νεκρών της προηγούμενης επίθεσης όταν εξερράγησαν οι συσκευές τους.

Second round of mystery explosions in Beirut. Explosion during the funeral of Mahdi Ali Ammar who was eliminated by beeper yesterday.

Reports of over 100 injuries throughout Lebanon pic.twitter.com/1Od8OTTRQR

