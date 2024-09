Λίβανος: «Το Ισραήλ κηρύττει πόλεμο με την επίθεσή του» λέει ο ηγέτης της Χεζμπολάχ

«Tρομοκρατική επίθεση» και «κήρυξη πολέμου» χαρακτήρισε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα τα κύματα επιθέσεων με τις εκρήξεις βομβητών και ασυρμάτων της οργάνωσης σε όλο τον Λίβανο.

Ο Νασράλα κατηγόρησε το Ισραήλ ότι προσπάθησε να σκοτώσει 4.000 ανθρώπους ταυτόχρονα αναφέροντας πως «πρόκειται για καθαρή τρομοκρατία. Αυτά είναι εγκλήματα πολέμου ή τουλάχιστον κήρυξη πολέμου. Ο Θεός είναι φιλεύσπλαχνος και απέτρεψε περισσότερους θανάτους και τραυματισμούς, λέγοντας πως το Ισραήλ ξεπέρασε πλέον «όλες τις κόκκινες γραμμές».

Ο Νασράλα εκτίμησε σε άλλο σημείο ότι «το Ισραήλ έχει τεχνολογικό πλεονέκτημα, καθώς υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και άλλες τεχνολογικές υπερδυνάμεις».

Ωστόσο, τόνισε πως «δεν μπορούμε να λυγίσουμε από αυτό το χτύπημα, όσο μεγάλο ή ισχυρό κι αν είναι. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω πιστά και με σιγουριά, ότι αυτό το σκληρό, πρωτοφανές χτύπημα δεν μας γονάτισε – και δεν θα μας γονατίσει».

«Στο όνομα όλων εκείνων που έχασαν μάρτυρες, που τραυματίστηκαν, στο όνομα όλων εκείνων που πολέμησαν στο όνομα της Γάζας, λέμε στον Νετανιάχου και στον Γκαλάντ, στον εχθρό, ότι το μέτωπο του Λιβάνου δεν θα λήξει προτού σταματήσει η επίθεση στη Γάζα. Η αντίσταση στο Λίβανο δεν θα σταματήσει να στηρίζει τον λαό της Γάζας και της Δυτικής Όχθης», τόνισε ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ.

Σημειώνεται ότι καθώς η ομιλία του Νασράλα ήταν σε εξέλιξη πληροφορίες θέλουν ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη να σπάνε το φράγμα του ήχου πάνω από τη Βηρυτό, με αποτέλεσμα την πρόκληση υπερηχητικών κρότων.

Ο θόρυβος από τα μαχητικά έβγαλε πολλούς κατοίκους της πόλης στους δρόμους για να δουν τι συμβαίνει.

