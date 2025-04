Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Κριμαία θα μείνει στη Ρωσία, ενώ κατηγόρησε την Ουκρανία ότι ξεκίνησε τον πόλεμο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό TIME, όπου μίλησε και πάλι για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το τέλος του πολέμου.

«Νομίζω ότι αυτό που προκάλεσε την έναρξη του πολέμου ήταν όταν άρχισαν να μιλούν για ένταξη στο ΝΑΤΟ», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ, το ειρηνευτικό σχέδιο που επιδιώκει, παραχωρεί στον Βλαντίμιρ Πούτιν περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους.

Ο Τραμπ δήλωσε στο TIME: «Η Κριμαία θα παραμείνει στη Ρωσία», αναφερόμενος στη χερσόνησο που προσαρτήθηκε παράνομα από τη Ρωσία το 2014.

Οι δηλώσεις Τραμπ έχουν ήδη αρχίσει να αναπαράγονται από τα ουκρανικά μέσα:

